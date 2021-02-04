***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
04.02.2021 16:36
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
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Açıklamalar
ihraç belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907480
BIST
16:291.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,89
|Açılış
|: 1.538
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|Önceki Kapanış
|: 1.534
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1.545
En Düşük
1.531
16:297,1285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0360
|Açılış
|: 7,1250
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|Önceki Kapanış
|: 7,1600
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7,1780
En Düşük
7,0970
16:298,5583
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0673
|Açılış
|: 8,5400
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|Önceki Kapanış
|: 8,6050
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8,6563
En Düşük
8,5184
16:29415,79
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -6,29
|Açılış
|: 415,79
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|Önceki Kapanış
|: 422,08
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422,63
En Düşük
413,64
BIST En Aktif Hisseler16:29
|AYEN
|6,93
|207.962.316
|% 10,00
|
|BFREN
|1.309,00
|97.838.419
|% 10,00
|
|UZERB
|78,65
|1.039.517
|% 10,00
|
|AYCES
|79,20
|2.555.971
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,52
|968.351
|% 9,99
|
|INTEM
|59,85
|1.304.089
|% -10,00
|
|SAMAT
|9,41
|154.941.779
|% -9,95
|
|INVEO
|139,50
|15.627.014
|% -9,94
|
|BTCIM
|9,45
|16.551.999
|% -8,07
|
|BERA
|25,68
|73.822.358
|% -4,89
|
|SISE
|7,76
|1.375.207.137
|% 2,11
|
|KARSN
|5,22
|1.139.644.838
|% 1,75
|
|KRDMD
|7,01
|1.098.254.843
|% 1,89
|
|GARAN
|10,03
|1.047.117.688
|% -0,69
|
|EKGYO
|2,51
|899.235.586
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,51
|899.235.586
|% -0,40
|
|KARSN
|5,22
|1.139.644.838
|% 1,75
|
|PEGYO
|2,63
|569.630.470
|% 0,77
|
|SISE
|7,76
|1.375.207.137
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,96
|473.615.122
|% -1,66
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1245
|7,1285
|% -0,50
|
|Euro
|8,5509
|8,5583
|% -0,78
|
|Sterlin
|9,7229
|9,7717
|% -0,10
|
|Frank
|7,8762
|7,9236
|% -0,70
|
|Riyal
|1,8956
|1,9051
|% -0,37
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-21,36
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-5,33
|
|Cumhuriyet
|2.766
|2.808
|-46,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-44,53
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-21,53
|
|Çeyrek
|667
|683
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,46
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,08
|
|B. Petrol
|58,75
|58,75
|0,06
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