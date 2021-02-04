***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
04.02.2021 16:42
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ihraç belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907483
BIST
16:391.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,30
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
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1.545
En Düşük
1.531
16:397,1267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0378
|Açılış
|: 7,1200
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|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,0970
16:398,5519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0737
|Açılış
|: 8,5350
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|Önceki Kapanış
|: 8,6050
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8,6563
En Düşük
8,5184
16:39415,55
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -6,53
|Açılış
|: 415,55
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|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
413,64
BIST En Aktif Hisseler16:39
|AYEN
|6,93
|208.026.834
|% 10,00
|
|BFREN
|1.309,00
|97.865.908
|% 10,00
|
|UZERB
|78,65
|1.039.517
|% 10,00
|
|AYCES
|79,20
|2.555.971
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,52
|968.351
|% 9,99
|
|INTEM
|59,85
|1.304.089
|% -10,00
|
|SAMAT
|9,41
|155.234.392
|% -9,95
|
|INVEO
|139,50
|15.627.014
|% -9,94
|
|BTCIM
|9,47
|16.810.853
|% -7,88
|
|BERA
|25,68
|74.563.647
|% -4,89
|
|SISE
|7,78
|1.378.420.653
|% 2,37
|
|KARSN
|5,23
|1.142.768.944
|% 1,95
|
|KRDMD
|7,02
|1.103.955.313
|% 2,03
|
|GARAN
|10,05
|1.071.455.789
|% -0,50
|
|EKGYO
|2,51
|930.447.023
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,51
|930.447.023
|% -0,40
|
|PEGYO
|2,63
|580.130.689
|% 0,77
|
|KARSN
|5,23
|1.142.768.944
|% 1,95
|
|SISE
|7,78
|1.378.420.653
|% 2,37
|
|YKBNK
|2,95
|474.242.241
|% -1,99
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1222
|7,1267
|% -0,53
|
|Euro
|8,5464
|8,5519
|% -0,85
|
|Sterlin
|9,7199
|9,7687
|% -0,13
|
|Frank
|7,8691
|7,9165
|% -0,78
|
|Riyal
|1,8943
|1,9038
|% -0,43
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-23,21
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-6,74
|
|Cumhuriyet
|2.759
|2.801
|-53,00
|
|Tam
|2.744
|2.816
|-52,75
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-25,51
|
|Çeyrek
|665
|681
|-12,76
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,47
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,11
|
|B. Petrol
|58,73
|58,73
|0,04
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