***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
26.03.2021 14:55
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
iç tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920978
BIST
16:321.377
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -17,84
|Açılış
|: 1.409
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|Önceki Kapanış
|: 1.394
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1.412
En Düşük
1.359
16:328,0242
En Yüksek
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|Açılış
|: 7,9950
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|Önceki Kapanış
|: 7,9250
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8,0949
En Düşük
7,9153
16:329,4883
En Yüksek
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|: 1,42%
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|Açılış
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9,5500
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 440,47
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449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler16:32
|BJKAS
|6,93
|595.054.847
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.978.035
|% 9,99
|
|IZFAS
|9,73
|20.072.165
|% 9,94
|
|SAYAS
|25,26
|91.505.312
|% 9,92
|
|AVOD
|9,49
|665.138.529
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|SEKUR
|32,90
|5.562.877
|% -7,27
|
|GARAN
|6,91
|2.491.391.801
|% -1,14
|
|VESTL
|38,44
|945.707.213
|% 3,61
|
|SISE
|7,34
|824.571.915
|% 1,66
|
|SASA
|44,80
|703.895.666
|% -1,23
|
|AVOD
|9,49
|665.138.529
|% -9,96
|
|GARAN
|6,91
|2.491.391.801
|% -1,14
|
|SKBNK
|1,18
|208.990.783
|% -2,48
|
|GSRAY
|3,73
|609.582.296
|% 4,48
|
|YKBNK
|2,17
|309.440.825
|% 0,46
|
|TSKB
|1,40
|195.748.254
|% 0,72
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0208
|8,0242
|% 1,07
|
|Euro
|9,4733
|9,4883
|% 1,42
|
|Sterlin
|11,0310
|11,0863
|% 1,55
|
|Frank
|8,4958
|8,5470
|% 1,08
|
|Riyal
|2,1333
|2,1440
|% 1,14
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-1,26
|
|Altın Gr.
|445
|445
|4,65
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|4,00
|
|Tam
|2.933
|3.009
|4,82
|
|Yarım
|1.418
|1.456
|2,33
|
|Çeyrek
|711
|728
|1,17
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|0,06
|
|B. Petrol
|63,75
|63,75
|1,80
|