***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
26.03.2021 15:55
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ihraç
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921012
BIST
17:091.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -7,62
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
17:098,0132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0737
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
17:099,4681
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1125
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
17:09445,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 4,89
|Açılış
|: 445,36
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler17:09
|BJKAS
|6,93
|595.873.114
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|12.189.861
|% 9,99
|
|FENER
|27,36
|212.659.927
|% 9,97
|
|GARFA
|14,57
|8.290.975
|% 9,96
|
|AVOD
|9,49
|666.515.728
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|QNBFB
|56,20
|419.578
|% -7,11
|
|GARAN
|6,92
|2.675.424.365
|% -1,00
|
|VESTL
|37,40
|1.012.696.799
|% 0,81
|
|SISE
|7,37
|888.525.614
|% 2,08
|
|SASA
|45,08
|753.734.964
|% -0,62
|
|KRDMD
|6,71
|734.420.084
|% 3,87
|
|GARAN
|6,92
|2.675.424.365
|% -1,00
|
|GSRAY
|3,84
|674.788.904
|% 7,56
|
|SKBNK
|1,19
|210.572.434
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,18
|332.197.159
|% 0,93
|
|TSKB
|1,39
|203.573.068
|% 0,00
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0091
|8,0132
|% 0,93
|
|Euro
|9,4526
|9,4681
|% 1,20
|
|Sterlin
|11,0139
|11,0691
|% 1,39
|
|Frank
|8,4770
|8,5281
|% 0,86
|
|Riyal
|2,1283
|2,1390
|% 0,91
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|3,09
|
|Altın Gr.
|446
|446
|5,45
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|4,00
|
|Tam
|2.940
|3.016
|11,87
|
|Yarım
|1.421
|1.459
|5,74
|
|Çeyrek
|713
|730
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,46
|0,06
|
|B. Petrol
|64,17
|64,17
|2,22
|
Seans Raporu
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