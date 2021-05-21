***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
21.05.2021 13:34
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ihraç belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937174
BIST
16:361.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,68
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
16:368,3771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0034
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
16:3610,2089
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0527
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2029
16:36507,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,57
|Açılış
|: 507,40
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,91
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler16:36
|SONME
|38,64
|7.409.369
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.955.767
|% 9,91
|
|OZGYO
|1,86
|17.679.553
|% 9,41
|
|SELGD
|4,08
|1.545.231
|% 7,65
|
|VAKFN
|11,68
|173.657.866
|% 7,55
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|SAYAS
|30,74
|61.585.578
|% -7,69
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
|
|GARAN
|8,21
|750.329.496
|% -0,24
|
|KRDMD
|8,11
|689.829.063
|% 1,12
|
|JANTS
|88,25
|635.450.689
|% 0,46
|
|TUPRS
|102,50
|626.826.308
|% 2,30
|
|BJKAS
|7,40
|591.913.994
|% 2,64
|
|YKBNK
|2,18
|380.607.852
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,97
|270.071.415
|% 0,51
|
|GARAN
|8,21
|750.329.496
|% -0,24
|
|KRDMD
|8,11
|689.829.063
|% 1,12
|
|BJKAS
|7,40
|591.913.994
|% 2,64
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3747
|8,3771
|% -0,04
|
|Euro
|10,2029
|10,2089
|% -0,51
|
|Sterlin
|11,8482
|11,9076
|% -0,07
|
|Frank
|9,2755
|9,3313
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2251
|2,2363
|% -0,13
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|8,22
|
|Altın Gr.
|508
|508
|2,20
|
|Cumhuriyet
|3.356
|3.406
|20,00
|
|Tam
|3.339
|3.424
|14,69
|
|Yarım
|1.614
|1.656
|7,11
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,55
|
|Gümüş.Ons
|27,92
|27,94
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,54
|7,55
|0,07
|
|B. Petrol
|66,34
|66,34
|1,23
|