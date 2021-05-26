***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
26.05.2021 16:08
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İHRAÇ BELGESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938198
BIST
16:111.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 11,54
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
16:118,4421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0197
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
16:1110,3255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0432
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
16:11517,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,48
|Açılış
|: 517,24
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler16:11
|RYSAS
|3,74
|5.169.701
|% 10,00
|
|AYCES
|76,55
|3.179.175
|% 9,99
|
|SUMAS
|61,15
|232.315
|% 9,98
|
|MAALT
|220,90
|28.746.014
|% 9,96
|
|MERIT
|242,40
|1.079.688
|% 9,93
|
|KUTPO
|49,50
|3.588.899
|% -10,00
|
|METUR
|29,74
|45.391.044
|% -9,99
|
|DERHL
|6,58
|44.074.674
|% -9,99
|
|ISGSY
|13,42
|25.446.739
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.329.734
|% -9,97
|
|GARAN
|8,03
|1.456.436.742
|% 2,95
|
|THYAO
|12,94
|900.996.181
|% 0,31
|
|KOZAL
|124,60
|738.231.212
|% 1,71
|
|TRILC
|45,34
|612.477.332
|% -3,90
|
|KARSN
|4,95
|536.330.944
|% 4,21
|
|YKBNK
|2,14
|471.703.672
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,90
|361.924.799
|% 2,70
|
|GARAN
|8,03
|1.456.436.742
|% 2,95
|
|SKBNK
|1,11
|151.682.895
|% 0,91
|
|TSKB
|1,35
|181.576.979
|% 2,27
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4405
|8,4421
|% -0,23
|
|Euro
|10,3188
|10,3255
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,9079
|11,9677
|% -0,23
|
|Frank
|9,3762
|9,4326
|% -0,40
|
|Riyal
|2,2453
|2,2565
|% -0,20
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|4,20
|
|Altın Gr.
|518
|518
|1,24
|
|Cumhuriyet
|3.431
|3.482
|37,00
|
|Tam
|3.407
|3.495
|29,56
|
|Yarım
|1.647
|1.690
|14,30
|
|Çeyrek
|826
|845
|7,14
|
|Gümüş.Ons
|27,91
|27,93
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,02
|
|B. Petrol
|68,12
|68,12
|-0,37
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:24AYCES
Yüzde 9.99 oranında artışla 76.55 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 101 adet işlem
-
16:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, PETKM, EKGYO
-
16:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 3 artarak (% 0.93 ) 1, 229
-
16:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TUCLK, CANTE, TDGYO, AYCES, SUMAS, MAALT, RYSAS
-
16:20
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ETILR, KUTPO, ISGSY, UMPAS, DERHL, METUR