***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
23.06.2021 16:53
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943823
BIST
17:191.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,78
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
17:198,6422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0077
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
17:1910,3416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0075
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3591
En Düşük
10,2595
17:19496,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,18
|Açılış
|: 496,95
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
497,69
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler17:19
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|26.653.231
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|16.117.904
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|75.914.422
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|22.056.873
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|ESCOM
|5,81
|43.916.809
|% -6,29
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|SUMAS
|55,50
|57.906
|% -5,93
|
|EKGYO
|2,09
|1.054.937.986
|% -2,79
|
|THYAO
|14,52
|1.038.384.919
|% -1,63
|
|GARAN
|8,28
|985.330.606
|% -0,48
|
|KOZAL
|123,00
|727.587.232
|% 1,32
|
|HALKB
|5,27
|656.349.976
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,09
|1.054.937.986
|% -2,79
|
|YKBNK
|2,19
|284.463.375
|% -0,45
|
|HALKB
|5,27
|656.349.976
|% 0,00
|
|GARAN
|8,28
|985.330.606
|% -0,48
|
|THYAO
|14,52
|1.038.384.919
|% -1,63
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6374
|8,6422
|% -0,09
|
|Euro
|10,3345
|10,3416
|% 0,07
|
|Sterlin
|12,0265
|12,0868
|% -0,02
|
|Frank
|9,3720
|9,4284
|% -0,11
|
|Riyal
|2,2906
|2,3021
|% -0,39
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|14,17
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,65
|
|Cumhuriyet
|3.291
|3.340
|1,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,23
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|0,08
|
|B. Petrol
|75,73
|75,73
|0,92
|