***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
30.06.2021 12:15
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ihraç belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945016
BIST
14:341.366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,57
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.365
14:348,6819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0520
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6673
14:3410,3246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0730
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,3107
14:34490,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,68
|Açılış
|: 490,88
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
489,34
BIST En Aktif Hisseler14:34
|FADE
|22,44
|57.129.993
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.738.998
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|12.777.615
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|13.980.454
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|4.874.089
|% 9,88
|
|EUKYO
|6,66
|4.289.352
|% -10,00
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|OZRDN
|10,18
|21.748.347
|% -7,03
|
|UMPAS
|1,31
|22.697
|% -6,43
|
|GARAN
|8,35
|904.436.213
|% 1,21
|
|THYAO
|13,43
|599.115.621
|% 0,30
|
|KUTPO
|62,80
|455.234.417
|% 5,10
|
|SASA
|27,70
|288.904.295
|% -2,05
|
|KOZAL
|118,00
|275.250.958
|% 0,68
|
|EKGYO
|1,89
|223.905.901
|% -1,56
|
|GARAN
|8,35
|904.436.213
|% 1,21
|
|YKBNK
|2,18
|221.109.945
|% 0,93
|
|AKBNK
|5,31
|259.684.972
|% -0,19
|
|THYAO
|13,43
|599.115.621
|% 0,30
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6785
|8,6819
|% -0,60
|
|Euro
|10,3186
|10,3246
|% -0,70
|
|Sterlin
|12,0015
|12,0617
|% -0,42
|
|Frank
|9,3655
|9,4219
|% -0,81
|
|Riyal
|2,3081
|2,3196
|% -0,58
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|-0,75
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-3,68
|
|Cumhuriyet
|3.257
|3.306
|-3,00
|
|Tam
|3.235
|3.319
|-8,19
|
|Yarım
|1.564
|1.605
|-3,96
|
|Çeyrek
|784
|803
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,89
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,04
|75,04
|0,76
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
14:48OZBAL
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 14.38 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 572, 262 adet işlem
-
14:47MERKO
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 048, 489 adet işlem
-
14:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, SASA, TCELL
-
14:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 02 kaybederek (% -0.41 ) 1, 210
-
14:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, FADE, GEDIK, PKENT, INVEO