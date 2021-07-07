***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
07.07.2021 15:58
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
GÜncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947706
BIST
15:541.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,76
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
15:548,6868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 8,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
15:5410,2671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0074
|Açılış
|: 10,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
15:54503,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,81
|Açılış
|: 503,68
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler15:52
|TUREX
|10,52
|19.664.016
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.125.069
|% 9,71
|
|AGYO
|2,27
|28.888.251
|% 8,61
|
|TUCLK
|13,97
|63.067.875
|% 8,38
|
|LOGO
|37,52
|98.753.643
|% 7,82
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,76
|951.853.978
|% 1,74
|
|KRDMD
|7,16
|549.549.392
|% 3,47
|
|THYAO
|13,93
|485.055.833
|% 0,36
|
|YKBNK
|2,27
|464.104.769
|% 2,25
|
|AKBNK
|5,37
|452.649.115
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|464.104.769
|% 2,25
|
|PEKGY
|1,25
|170.966.433
|% -6,02
|
|GARAN
|8,76
|951.853.978
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,37
|452.649.115
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,16
|549.549.392
|% 3,47
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6813
|8,6849
|% -0,01
|
|Euro
|10,2616
|10,2783
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,9610
|12,0210
|% 0,09
|
|Frank
|9,3533
|9,4096
|% -0,05
|
|Riyal
|2,3063
|2,3179
|% -0,12
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|9,61
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,16
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|0,00
|
|Tam
|3.323
|3.406
|-3,14
|
|Yarım
|1.606
|1.647
|-1,52
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,76
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,33
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|74,81
|74,81
|0,28
|
Seans Raporu
15:52
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-
16:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 64 artarak (% 0.63 ) 1, 229
-
16:05
TUREX, LOGO, TUCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:05
TSGYO, MMCAS, VKFYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:03FENER
Yüzde 4.92 oranında artışla 38.36 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 440, 753 adet işlem
-
16:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 9 artarak (% 0.60 ) 1, 497