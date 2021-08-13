***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
13.08.2021 15:43
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957965
BIST
16:051.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,61
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
16:058,5440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0032
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
16:0510,0645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 10,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0922
En Düşük
10,0035
16:05484,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,28
|Açılış
|: 484,64
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
484,99
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler16:05
|VKING
|7,60
|4.370.147
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.631.878
|% 9,93
|
|PENTA
|65,35
|36.727.551
|% 9,92
|
|GSDDE
|2,46
|18.025.817
|% 9,82
|
|DENGE
|1,57
|4.623.661
|% 9,79
|
|IDGYO
|2,95
|13.895.684
|% -9,79
|
|MARKA
|5,21
|11.837.211
|% -6,29
|
|SNKRN
|28,00
|294.881
|% -5,66
|
|EUYO
|3,42
|657.824
|% -4,74
|
|KUYAS
|2,41
|5.736.593
|% -4,37
|
|GENIL
|14,56
|373.406.304
|% 2,10
|
|BASGZ
|18,36
|287.158.742
|% 0,88
|
|TRILC
|15,02
|210.349.392
|% 1,90
|
|BIOEN
|28,92
|199.637.791
|% -0,62
|
|KZBGY
|16,89
|195.276.737
|% 1,87
|
|GENIL
|14,56
|373.406.304
|% 2,10
|
|BASGZ
|18,36
|287.158.742
|% 0,88
|
|TRILC
|15,02
|210.349.392
|% 1,90
|
|KZBGY
|16,89
|195.276.737
|% 1,87
|
|PEKGY
|0,93
|7.875.947
|% -1,06
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5412
|8,5440
|% 0,04
|
|Euro
|10,0589
|10,0645
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,7836
|11,8427
|% 0,21
|
|Frank
|9,2484
|9,3041
|% 0,40
|
|Riyal
|2,2708
|2,2822
|% 0,01
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|10,48
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,73
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|8,00
|
|Tam
|3.198
|3.279
|8,30
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|4,01
|
|Çeyrek
|775
|793
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,07
|
|B. Petrol
|71,14
|71,14
|-0,17
|