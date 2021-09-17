***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
17.09.2021 09:46
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964202
BIST
10:031.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,94
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.426
En Düşük
1.424
10:038,5660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0402
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5729
En Düşük
8,5060
10:0310,0963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0374
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,1161
En Düşük
10,0237
10:03483,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,27
|Açılış
|: 483,79
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
484,73
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler10:03
|TEZOL
|18,44
|5.064.269
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|613.079
|% 9,95
|
|KLNMA
|23,98
|329.485
|% 8,31
|
|DOBUR
|24,68
|59.266
|% 8,25
|
|FRIGO
|20,96
|3.571.929
|% 5,54
|
|IHGZT
|1,06
|17.529.844
|% -8,62
|
|NUGYO
|14,89
|8.105.635
|% -8,20
|
|COSMO
|9,76
|151.280
|% -8,01
|
|NIBAS
|11,00
|794.519
|% -6,14
|
|KTSKR
|68,35
|2.087.867
|% -5,20
|
|THYAO
|12,53
|43.974.582
|% 0,48
|
|GARAN
|9,56
|42.265.220
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,49
|32.540.037
|% 0,81
|
|KRDMD
|6,92
|28.883.411
|% 0,73
|
|YEOTK
|51,20
|25.581.184
|% -1,16
|
|IHGZT
|1,06
|17.529.844
|% -8,62
|
|YKBNK
|2,49
|32.540.037
|% 0,81
|
|CEMAS
|1,21
|7.745.702
|% 1,68
|
|GARAN
|9,56
|42.265.220
|% 0,63
|
|KRDMD
|6,92
|28.883.411
|% 0,73
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5631
|8,5660
|% 0,47
|
|Euro
|10,0903
|10,0963
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,7432
|11,8021
|% 0,20
|
|Frank
|9,1756
|9,2309
|% 0,29
|
|Riyal
|2,2700
|2,2814
|% 0,18
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|10,02
|
|Altın Gr.
|484
|484
|3,58
|
|Cumhuriyet
|3.192
|3.240
|-35,00
|
|Tam
|3.173
|3.255
|-36,43
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|-17,63
|
|Çeyrek
|769
|787
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|22,99
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,03
|
|B. Petrol
|75,38
|75,38
|-0,29
|