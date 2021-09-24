***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
24.09.2021 17:12
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965186
BIST
17:081.383
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -18,95
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.376
17:088,8628
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1009
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8786
En Düşük
8,7526
17:0810,3865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0774
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
17:08496,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,85
|Açılış
|: 497,13
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler17:07
|PKENT
|2.364,80
|4.991.697
|% 10,00
|
|YEOTK
|73,20
|163.678.362
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|8.757.945
|% 9,94
|
|OYLUM
|11,63
|25.236.094
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|7.637.318
|% 9,85
|
|ISBIR
|55,55
|2.672.557
|% -9,97
|
|AGYO
|2,96
|34.039.255
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|40.206.210
|% -9,72
|
|KTSKR
|54,45
|13.289.963
|% -8,64
|
|NUGYO
|8,83
|105.326.863
|% -8,50
|
|GARAN
|8,81
|1.770.124.173
|% -4,03
|
|KIMMR
|4,12
|849.824.630
|% -2,60
|
|THYAO
|13,56
|820.789.466
|% 1,73
|
|SISE
|8,18
|521.716.145
|% -0,73
|
|TUPRS
|110,40
|496.778.148
|% -0,72
|
|YKBNK
|2,31
|492.399.967
|% -3,35
|
|KIMMR
|4,12
|849.824.630
|% -2,60
|
|GARAN
|8,81
|1.770.124.173
|% -4,03
|
|EKGYO
|1,79
|259.391.251
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,12
|491.218.925
|% -3,40
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8596
|8,8650
|% 1,18
|
|Euro
|10,3662
|10,3955
|% 0,84
|
|Sterlin
|12,0955
|12,1562
|% 0,92
|
|Frank
|9,5432
|9,6007
|% 1,11
|
|Riyal
|2,3549
|2,3667
|% 1,11
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|2,51
|
|Altın Gr.
|498
|498
|6,84
|
|Cumhuriyet
|3.285
|3.335
|31,00
|
|Tam
|3.278
|3.360
|38,44
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|18,59
|
|Çeyrek
|795
|813
|9,30
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,01
|
|B. Petrol
|77,57
|77,57
|0,34
|
Seans Raporu
17:07
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17:18FENER
Yüzde -5.14 oranında düşüşle 32.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 077, 090 adet işlem
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17:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 32 kaybederek (% -1.57 ) 1, 211
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17:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RALYH, YEOTK, GARFA, KERVN, PKENT, OYLUM
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17:17
GARFA, OYLUM, ERSU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:17
TEZOL, SELVA, ISBIR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında