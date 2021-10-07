***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
07.10.2021 11:48
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967801
BIST
11:371.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 17,82
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.391
En Düşük
1.385
11:378,8778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0075
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8856
En Düşük
8,8433
11:3710,2854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0129
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3036
En Düşük
10,2457
11:37503,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,60
|Açılış
|: 503,42
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler11:37
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|4.960.796
|% 9,97
|
|KTSKR
|43,92
|109.908.016
|% 9,96
|
|DOBUR
|28,68
|2.849.285
|% 8,64
|
|KUYAS
|2,58
|7.671.678
|% 7,95
|
|SEYKM
|16,20
|6.444.170
|% -10,00
|
|IDEAS
|47,94
|10.260.670
|% -9,97
|
|DZGYO
|1,72
|18.880.323
|% -8,51
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|UNLU
|6,00
|46.681.936
|% -4,76
|
|PETKM
|6,11
|606.031.407
|% 0,16
|
|GARAN
|9,29
|436.087.841
|% 0,76
|
|EREGL
|16,64
|355.121.177
|% 3,03
|
|THYAO
|13,97
|304.071.007
|% 1,90
|
|ASELS
|15,30
|261.674.514
|% 3,17
|
|PETKM
|6,11
|606.031.407
|% 0,16
|
|EKGYO
|1,77
|84.642.227
|% 0,57
|
|GARAN
|9,29
|436.087.841
|% 0,76
|
|HALKB
|4,30
|203.582.831
|% 2,38
|
|GLYHO
|1,90
|79.689.047
|% 0,00
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8754
|8,8778
|% 0,08
|
|Euro
|10,2817
|10,2854
|% 0,13
|
|Sterlin
|12,0213
|12,0816
|% 0,04
|
|Frank
|9,5416
|9,5991
|% 0,13
|
|Riyal
|2,3593
|2,3711
|% 0,02
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|0,14
|
|Altın Gr.
|503
|503
|0,24
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,70
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,01
|
|B. Petrol
|79,24
|79,24
|-1,84
|
Seans Raporu
11:37
daha fazla
-
11:53MARTI
Yüzde 6.38 oranında artışla 1.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 322, 829 adet işlem
-
11:52MARTI
Yüzde 6.38 oranında artışla 1.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 283, 698 adet işlem
-
11:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 72 artarak (% 1.41 ) 1, 488
-
11:51
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, PETKM
-
11:51KNFRT
Yüzde 6.21 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 826, 882 adet işlem