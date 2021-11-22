***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
22.11.2021 11:51
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GÜncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978929
BIST
11:521.755
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 18,10
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.758
En Düşük
1.749
11:5211,2126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0390
|Açılış
|: 11,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2326
En Düşük
10,9592
11:5212,6449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0628
|Açılış
|: 12,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,6658
En Düşük
12,3613
11:52662,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -6,08
|Açılış
|: 662,17
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
665,92
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler11:52
|TETMT
|230,40
|3.247.479
|% 9,98
|
|SANFM
|31,96
|13.211.540
|% 9,98
|
|ATATP
|56,90
|33.526.947
|% 9,95
|
|DOBUR
|198,90
|17.023.055
|% 9,95
|
|RALYH
|12,19
|13.095.497
|% 9,92
|
|MERCN
|11,12
|58.196.701
|% -9,96
|
|GSRAY
|4,05
|155.790.500
|% -5,81
|
|BJKAS
|5,65
|65.839.387
|% -5,68
|
|BASGZ
|13,19
|182.312.441
|% -5,52
|
|CASA
|114,80
|39.376
|% -3,53
|
|THYAO
|17,36
|852.022.043
|% 1,58
|
|SISE
|11,10
|784.450.338
|% -1,33
|
|KRDMD
|8,38
|604.339.386
|% 2,44
|
|GARAN
|12,11
|543.133.779
|% 0,50
|
|TSPOR
|8,98
|340.744.852
|% 4,66
|
|ODAS
|1,65
|272.229.661
|% 3,12
|
|KRDMD
|8,38
|604.339.386
|% 2,44
|
|SISE
|11,10
|784.450.338
|% -1,33
|
|YKBNK
|3,59
|225.621.156
|% 1,13
|
|ADESE
|1,06
|55.352.118
|% 0,00
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2012
|11,2126
|% -0,35
|
|Euro
|12,6309
|12,6449
|% -0,49
|
|Sterlin
|14,9341
|15,0090
|% -0,97
|
|Frank
|11,9603
|12,0323
|% -0,90
|
|Riyal
|2,9648
|2,9797
|% -0,86
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-0,58
|
|Altın Gr.
|661
|661
|-6,90
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|-1,00
|
|Tam
|4.363
|4.472
|-12,37
|
|Yarım
|2.109
|2.163
|-5,98
|
|Çeyrek
|1.058
|1.082
|-2,99
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|8,90
|8,91
|0,01
|
|B. Petrol
|79,30
|79,30
|0,41
|
Seans Raporu
11:52
daha fazla
-
12:07AVOD
Yüzde 6.51 oranında artışla 5.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 267, 860 adet işlem
-
12:06KRDMA
Yüzde 4.21 oranında artışla 7.67 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 070, 287 adet işlem
-
12:05DEVA
Yüzde 5.46 oranında artışla 27.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 303, 819 adet işlem
-
12:04NETAS
Yüzde 4.57 oranında artışla 18.30 lira fiyatla işlem gören hissede 786, 801 adet işlem
-
12:03XU100
Endeks 1, 754 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 8, 684.00 milyon TL de