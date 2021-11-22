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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

22.11.2021 11:51
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978929


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 230,40 3.247.479 % 9,98  
SANFM 31,96 13.211.540 % 9,98  
ATATP 56,90 33.526.947 % 9,95  
DOBUR 198,90 17.023.055 % 9,95  
RALYH 12,19 13.095.497 % 9,92  
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11:52 Alış Satış %  
Dolar 11,2012 11,2126 % -0,35  
Euro 12,6309 12,6449 % -0,49  
Sterlin 14,9341 15,0090 % -0,97  
Frank 11,9603 12,0323 % -0,90  
Riyal 2,9648 2,9797 % -0,86  
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11:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.846 1.847 -0,58  
Altın Gr. 661 661 -6,90  
Cumhuriyet 4.386 4.452 -1,00  
Tam 4.363 4.472 -12,37  
Yarım 2.109 2.163 -5,98  
Çeyrek 1.058 1.082 -2,99  
Gümüş.Ons 24,86 24,89 0,29  
Gümüş Gr. 8,90 8,91 0,01  
B. Petrol 79,30 79,30 0,41  
Seans Raporu 11:52
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