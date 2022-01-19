***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
19.01.2022 11:14
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Karma GSYF İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995134
BIST
13:201.993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 13,11
|Açılış
|: 1.979
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.005
En Düşük
1.962
13:2013,6016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0722
|Açılış
|: 13,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5800
|
13,6313
En Düşük
13,4653
13:2015,4393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1221
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4556
En Düşük
15,3043
13:20794,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 5,18
|Açılış
|: 794,64
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
794,94
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler13:18
|UFUK
|24,22
|2.166.309
|% 9,99
|
|BASCM
|4,87
|478.073
|% 9,94
|
|SANEL
|7,90
|26.812.913
|% 9,72
|
|EMNIS
|31,40
|2.417.737
|% 9,71
|
|UZERB
|73,00
|751.635
|% 9,53
|
|PKENT
|296,20
|3.781.530
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,48
|4.892.219
|% -9,87
|
|CRDFA
|2,72
|34.126.463
|% -9,33
|
|SNPAM
|8,15
|95.744
|% -8,32
|
|THYAO
|26,88
|1.903.832.351
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,93
|1.765.389.589
|% 0,68
|
|GARAN
|11,79
|1.163.985.458
|% 2,34
|
|SISE
|13,93
|1.149.816.997
|% -1,76
|
|PETKM
|8,82
|1.068.738.416
|% 0,92
|
|YKBNK
|3,97
|1.027.598.774
|% 4,20
|
|EKGYO
|2,42
|507.205.646
|% 1,68
|
|KRDMD
|11,93
|1.765.389.589
|% 0,68
|
|PETKM
|8,82
|1.068.738.416
|% 0,92
|
|TSKB
|1,55
|153.726.262
|% 1,97
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5899
|13,6026
|% 0,54
|
|Euro
|15,4249
|15,4416
|% 0,81
|
|Sterlin
|18,4640
|18,5566
|% 0,70
|
|Frank
|14,7913
|14,8804
|% 0,67
|
|Riyal
|3,6151
|3,6332
|% 0,51
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|3,20
|
|Altın Gr.
|793
|793
|3,49
|
|Cumhuriyet
|5.266
|5.346
|-9,00
|
|Tam
|5.242
|5.375
|-3,69
|
|Yarım
|2.534
|2.600
|-1,78
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,36
|0,14
|
|B. Petrol
|88,34
|88,34
|0,83
|