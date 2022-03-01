***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
01.03.2022 17:56
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005861
BIST
18:051.970
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 23,72
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.946
18:0513,9662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1216
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9704
En Düşük
13,7651
18:0515,6133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0415
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
18:05861,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 11,21
|Açılış
|: 861,79
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
863,80
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISGYO
|6,05
|190.769.442
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,13
|3.311.314
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.665.002
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|SANEL
|9,03
|5.425.527
|% 9,99
|
|KARYE
|17,28
|63.253.566
|% -9,95
|
|UZERB
|42,14
|387.913
|% -8,15
|
|UTPYA
|11,00
|670.228
|% -7,17
|
|MMCAS
|2,41
|127.408
|% -6,59
|
|ATSYH
|16,00
|1.188.023
|% -5,88
|
|THYAO
|25,20
|4.634.159.646
|% -1,64
|
|EREGL
|33,16
|3.321.577.668
|% 6,69
|
|GARAN
|11,61
|3.247.460.041
|% 4,78
|
|KRDMD
|12,25
|2.974.861.584
|% 4,43
|
|ASELS
|23,92
|2.143.381.279
|% 7,55
|
|YKBNK
|3,63
|1.896.188.016
|% 1,40
|
|GARAN
|11,61
|3.247.460.041
|% 4,78
|
|KRDMD
|12,25
|2.974.861.584
|% 4,43
|
|AKBNK
|7,05
|1.498.362.191
|% 0,28
|
|THYAO
|25,20
|4.634.159.646
|% -1,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9537
|13,9662
|% 0,88
|
|Euro
|15,5753
|15,6133
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,6029
|18,6962
|% 0,38
|
|Frank
|15,1062
|15,1972
|% 0,38
|
|Riyal
|3,7038
|3,7223
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|14,11
|
|Altın Gr.
|860
|860
|9,45
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,94
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|0,21
|
|B. Petrol
|104
|104
|6,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 975 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 31, 518.00 milyon TL de
-
17:59KARTN
Yüzde 5.53 oranında artışla 46.96 lira fiyatla işlem gören hissede 570, 296 adet işlem
-
17:58TRGYO
Yüzde 6.00 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 628, 502 adet işlem
-
17:57ASELS
Yüzde 7.28 oranında artışla 23.86 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 490, 176 adet işlem
-
17:56EREGL
Yüzde 6.50 oranında artışla 33.10 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 160, 947 adet işlem