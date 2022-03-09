***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
09.03.2022 10:23
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008626
BIST
10:132.037
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 25,95
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.041
En Düşük
2.035
10:1314,5941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1435
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6039
En Düşük
14,4349
10:1315,9781
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1737
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9781
En Düşük
15,7698
10:13959,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,63
|Açılış
|: 959,64
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
962,92
En Düşük
949,40
BIST En Aktif Hisseler10:13
|GZNMI
|16,94
|128.727
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|128.214
|% 9,94
|
|SASA
|54,05
|296.011.611
|% 6,50
|
|BLCYT
|14,12
|1.896.942
|% 4,67
|
|AVOD
|1,80
|13.502.506
|% 4,65
|
|KAPLM
|52,00
|23.400
|% -4,67
|
|EMNIS
|21,04
|10.520
|% -3,49
|
|SANEL
|7,43
|634.846
|% -2,88
|
|RODRG
|14,50
|84.932
|% -2,29
|
|PETUN
|23,46
|5.769.274
|% -2,25
|
|KOZAL
|148,10
|400.241.108
|% 2,42
|
|KRDMD
|14,99
|367.756.841
|% 2,74
|
|SASA
|54,05
|296.011.611
|% 6,50
|
|THYAO
|25,84
|261.590.680
|% 2,13
|
|SISE
|13,22
|218.067.442
|% 2,40
|
|KRDMD
|14,99
|367.756.841
|% 2,74
|
|EKGYO
|2,16
|40.873.693
|% 1,41
|
|ODAS
|1,44
|26.783.249
|% 1,41
|
|GARAN
|11,72
|199.646.553
|% 1,03
|
|SISE
|13,22
|218.067.442
|% 2,40
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5879
|14,5941
|% 0,99
|
|Euro
|15,9445
|15,9781
|% 1,10
|
|Sterlin
|19,0783
|19,1739
|% 1,02
|
|Frank
|15,6372
|15,7314
|% 0,88
|
|Riyal
|3,8768
|3,8962
|% 0,90
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.045
|2.046
|-5,62
|
|Altın Gr.
|961
|961
|7,01
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,65
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,51
|12,53
|0,24
|
|B. Petrol
|131
|131
|2,98
|