***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
22.03.2022 17:48
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012048
BIST
18:052.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 13,78
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.189
En Düşük
2.146
18:0514,8483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0217
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8497
En Düşük
14,7886
18:0516,3913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0526
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3984
En Düşük
16,2486
18:05914,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -8,85
|Açılış
|: 914,10
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
911,63
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ENSRI
|15,40
|1.832.569
|% 10,00
|
|KONKA
|12,21
|110.796.555
|% 10,00
|
|GZNMI
|34,86
|48.369.994
|% 9,97
|
|MAALT
|287,90
|22.121.537
|% 9,97
|
|HEKTS
|17,33
|820.106.938
|% 9,96
|
|AYEN
|11,89
|104.405.547
|% -9,99
|
|PKENT
|286,80
|181.239.160
|% -9,98
|
|SANEL
|7,00
|9.897.118
|% -7,77
|
|KRSTL
|5,80
|6.209.381
|% -7,20
|
|MIPAZ
|6,22
|20.235.668
|% -6,18
|
|THYAO
|28,54
|3.740.222.788
|% 2,22
|
|EREGL
|33,76
|3.697.244.279
|% 6,06
|
|KRDMD
|15,27
|3.111.010.767
|% 1,39
|
|GARAN
|11,94
|1.925.380.254
|% 0,93
|
|SISE
|14,33
|1.166.167.715
|% 1,63
|
|KRDMD
|15,27
|3.111.010.767
|% 1,39
|
|ODAS
|1,66
|288.751.141
|% 2,47
|
|YKBNK
|4,11
|697.072.034
|% 2,75
|
|DOHOL
|3,63
|617.498.791
|% 1,11
|
|GARAN
|11,94
|1.925.380.254
|% 0,93
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8436
|14,8491
|% 0,15
|
|Euro
|16,3702
|16,3845
|% 0,28
|
|Sterlin
|19,6080
|19,7063
|% 0,72
|
|Frank
|15,8576
|15,9531
|% 0,26
|
|Riyal
|3,9456
|3,9654
|% 0,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-22,19
|
|Altın Gr.
|914
|915
|-8,29
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|-0,21
|
|B. Petrol
|115
|115
|-0,27
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59TTRAK
Yüzde 8.20 oranında artışla 253.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 985 adet işlem
-
17:58BEYAZ
Yüzde 5.85 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 438, 952 adet işlem
-
17:56ENJSA
Yüzde 4.41 oranında artışla 15.14 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 964, 155 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 2, 182 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 30, 039.00 milyon TL de
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17:53OLMK
Yüzde 5.71 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 917, 311 adet işlem