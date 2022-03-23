***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
23.03.2022 12:43
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012210
BIST
14:182.192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,33
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.182
14:1814,8364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0141
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8414
En Düşük
14,7784
14:1816,3101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0490
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,2971
14:18921,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 5,86
|Açılış
|: 921,98
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
923,20
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler14:16
|ENSRI
|16,94
|34.854.350
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|23.455.845
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|34.462.321
|% 9,98
|
|KUTPO
|46,56
|102.977.778
|% 9,97
|
|IDEAS
|25,30
|25.062.215
|% 8,86
|
|PKENT
|258,20
|64.550.825
|% -9,97
|
|AYCES
|67,15
|7.442.890
|% -7,32
|
|SERVE
|13,68
|1.169.266
|% -7,25
|
|MAALT
|267,10
|57.606.651
|% -7,22
|
|DOHOL
|3,42
|675.638.839
|% -6,04
|
|GARAN
|12,14
|2.404.814.897
|% 1,76
|
|THYAO
|28,58
|1.374.311.053
|% 0,21
|
|KRDMD
|15,27
|904.889.099
|% 0,07
|
|EREGL
|33,38
|810.093.126
|% -1,24
|
|DOHOL
|3,42
|675.638.839
|% -6,04
|
|GARAN
|12,14
|2.404.814.897
|% 1,76
|
|DOHOL
|3,42
|675.638.839
|% -6,04
|
|YKBNK
|4,07
|496.940.737
|% -0,73
|
|EKGYO
|2,36
|252.973.315
|% 0,85
|
|ODAS
|1,63
|158.333.567
|% -1,21
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8341
|14,8386
|% 0,11
|
|Euro
|16,2985
|16,3134
|% -0,28
|
|Sterlin
|19,5426
|19,6406
|% -0,33
|
|Frank
|15,8137
|15,9089
|% -0,12
|
|Riyal
|3,9424
|3,9622
|% 0,03
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|11,44
|
|Altın Gr.
|922
|922
|5,98
|
|Cumhuriyet
|6.109
|6.201
|38,00
|
|Tam
|6.083
|6.235
|52,14
|
|Yarım
|2.940
|3.016
|25,22
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|12,61
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,06
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|0,14
|
|B. Petrol
|119
|119
|3,08
|
Seans Raporu
14:16
daha fazla
-
14:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 97 kaybederek (% -0.04 ) 2, 442
-
14:31XU100
Endeks 2, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 17 üstünde . İşlem hacmi 18, 050.00 milyon TL de
-
14:31KUTPO
Yüzde 9.97 oranında artışla 46.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 280, 779 adet işlem
-
14:28AKSA
Yüzde 8.00 oranında artışla 40.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 984, 528 adet işlem
-
14:27KARTN
Yüzde 5.86 oranında artışla 59.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 902, 169 adet işlem