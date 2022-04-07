***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
07.04.2022 13:28
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016918
BIST
14:252.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 22,12
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.342
En Düşük
2.329
14:2514,7671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0612
|Açılış
|: 14,7570
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7671
En Düşük
14,7005
14:2516,1369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1035
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
14:25915,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,78
|Açılış
|: 915,42
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
915,53
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler14:25
|KLKIM
|20,50
|135.486.114
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.026.862
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|PAGYO
|12,39
|1.459.496
|% 9,94
|
|KONKA
|16,59
|107.418.871
|% 9,94
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|GZNMI
|39,78
|19.304.416
|% -4,74
|
|UFUK
|17,59
|90.715
|% -3,19
|
|BOBET
|4,45
|60.553.205
|% -3,05
|
|EKIZ
|6,50
|72.315
|% -2,69
|
|KRDMD
|15,72
|1.205.858.044
|% 1,62
|
|THYAO
|34,66
|1.181.720.279
|% 0,12
|
|ASELS
|26,06
|1.118.595.859
|% 2,04
|
|AKBNK
|7,90
|865.998.286
|% 2,73
|
|GARAN
|12,52
|865.164.155
|% 0,89
|
|ODAS
|2,08
|503.512.649
|% 0,48
|
|YKBNK
|4,27
|816.390.608
|% 2,40
|
|AKBNK
|7,90
|865.998.286
|% 2,73
|
|CEMAS
|1,28
|127.664.202
|% 0,79
|
|VAKBN
|3,78
|315.999.002
|% 1,89
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7545
|14,7671
|% 0,42
|
|Euro
|16,1244
|16,1369
|% 0,65
|
|Sterlin
|19,2435
|19,3400
|% 0,40
|
|Frank
|15,7457
|15,8406
|% 0,29
|
|Riyal
|3,9230
|3,9427
|% 0,33
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|4,12
|
|Altın Gr.
|915
|915
|4,78
|
|Cumhuriyet
|6.065
|6.157
|-1,00
|
|Tam
|6.038
|6.189
|-0,14
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-0,07
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,49
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,61
|0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,92
|