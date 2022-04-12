***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
12.04.2022 14:25
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019586
BIST
17:222.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 17,86
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.475
En Düşük
2.422
17:2214,5872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0749
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6951
En Düşük
14,5531
17:2215,8964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0689
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
16,0066
En Düşük
15,8425
17:22922,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,74
|Açılış
|: 922,89
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
931,10
En Düşük
919,01
BIST En Aktif Hisseler17:22
|CLEBI
|257,60
|80.242.536
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.512.240
|% 9,97
|
|KONKA
|19,87
|341.440.124
|% 9,96
|
|TSPOR
|6,32
|397.069.086
|% 9,91
|
|ESCOM
|8,55
|56.592.513
|% 9,90
|
|OYLUM
|2,33
|2.555.799
|% -47,64
|
|ASUZU
|90,00
|100.114.607
|% -10,00
|
|ISGYO
|14,85
|16.849.338
|% -10,00
|
|GZNMI
|35,56
|29.898.495
|% -9,97
|
|CASA
|124,40
|990.481
|% -9,86
|
|THYAO
|37,04
|5.349.035.271
|% 2,43
|
|GARAN
|13,80
|4.068.599.428
|% -0,58
|
|YKBNK
|5,19
|2.977.888.848
|% 3,39
|
|AKBNK
|9,10
|2.845.956.936
|% -0,55
|
|SISE
|17,20
|2.634.203.518
|% 0,82
|
|ODAS
|2,22
|1.574.457.113
|% 1,83
|
|YKBNK
|5,19
|2.977.888.848
|% 3,39
|
|EKGYO
|2,72
|1.305.944.182
|% -1,45
|
|DOHOL
|3,82
|1.613.207.594
|% -2,80
|
|TSKB
|1,71
|552.460.320
|% -1,72
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5852
|14,5872
|% -0,51
|
|Euro
|15,8790
|15,8964
|% -0,43
|
|Sterlin
|18,9555
|19,0505
|% -0,48
|
|Frank
|15,6211
|15,7152
|% -0,40
|
|Riyal
|3,8758
|3,8953
|% -0,58
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|14,51
|
|Altın Gr.
|919
|920
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.229
|31,00
|
|Tam
|6.107
|6.259
|38,60
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|18,67
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,34
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|-0,02
|
|B. Petrol
|104
|104
|5,51
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:37ATLAS
Yüzde 9.63 oranında artışla 1.48 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 558, 598 adet işlem
-
17:36VESTL
Yüzde 4.38 oranında artışla 30.50 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 665, 659 adet işlem
-
17:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, EKGYO, TCELL
-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 45 artarak (% 0.70 ) 2, 218
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MMCAS, CLEBI, ESCOM, TSPOR, KONKA, FLAP, OYLUM