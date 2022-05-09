***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
09.05.2022 19:35
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028055
BIST
18:052.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,99
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
18:0515,0849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1399
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,1381
En Düşük
14,9241
18:0515,9561
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1819
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9841
En Düşük
15,7132
18:05902,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,54
|Açılış
|: 902,63
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|20.900,00
|1.912.102
|% 10,00
|
|SMRTG
|22,52
|316.147.811
|% 9,96
|
|UFUK
|41,72
|1.808.416
|% 9,96
|
|RALYH
|10,83
|32.436.804
|% 9,95
|
|TMSN
|23,20
|152.563.035
|% 9,95
|
|PAMEL
|104,20
|8.408.375
|% -6,96
|
|TDGYO
|7,22
|4.809.368
|% -6,84
|
|SANEL
|5,20
|4.441.658
|% -6,81
|
|RNPOL
|14,40
|23.962.389
|% -3,94
|
|KUYAS
|6,25
|22.240.259
|% -3,85
|
|BMSTL
|20,16
|355.231.626
|% 9,92
|
|SMRTG
|22,52
|316.147.811
|% 9,96
|
|BERA
|10,72
|162.856.935
|% -2,10
|
|KONKA
|21,80
|147.018.149
|% 2,16
|
|QUAGR
|23,94
|143.838.629
|% 9,92
|
|MOBTL
|1,73
|46.722.466
|% 1,17
|
|HUNER
|3,21
|60.758.400
|% 2,88
|
|IHLGM
|0,77
|14.214.015
|% 1,32
|
|BMSTL
|20,16
|355.231.626
|% 9,92
|
|DGNMO
|2,41
|36.707.195
|% 1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0580
|15,0853
|% 0,94
|
|Euro
|15,9230
|15,9676
|% 1,23
|
|Sterlin
|18,5771
|18,6703
|% 1,06
|
|Frank
|15,1415
|15,2327
|% 0,60
|
|Riyal
|4,0053
|4,0254
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|-20,31
|
|Altın Gr.
|903
|904
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,95
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,69
|-0,07
|
|B. Petrol
|107
|107
|-4,98
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 2, 467 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 36, 258.00 milyon TL de
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17:57ELITE
Yüzde 4.31 oranında artışla 22.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 249, 119 adet işlem
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17:56GEDZA
Yüzde 7.66 oranında artışla 27.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 862, 965 adet işlem
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17:55CEMAS
Yüzde 4.84 oranında artışla 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 188, 266 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, HALKB, ARCLK