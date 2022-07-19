***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
19.07.2022 11:12
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
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Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046275
BIST
12:272.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 17,96
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.448
12:2717,5745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1421
|Açılış
|: 17,5770
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5794
En Düşük
17,4264
12:2718,0142
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,3002
|Açılış
|: 17,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0142
En Düşük
17,6727
12:27967,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 8,21
|Açılış
|: 967,76
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
968,07
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler12:27
|KLRHO
|12,55
|13.403.672
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.804.807
|% 9,98
|
|RTALB
|10,16
|119.369.740
|% 9,96
|
|DESPC
|11,81
|7.286.357
|% 9,96
|
|GLRYH
|3,82
|56.091.685
|% 9,14
|
|ATSYH
|46,50
|341.264
|% -5,06
|
|LIDFA
|9,45
|16.022.157
|% -4,16
|
|PENTA
|410,20
|24.044.696
|% -3,71
|
|RODRG
|21,00
|28.371
|% -3,67
|
|CANTE
|55,20
|18.097.868
|% -3,16
|
|THYAO
|50,20
|1.802.923.408
|% 0,44
|
|EKGYO
|3,10
|779.072.743
|% 4,38
|
|SISE
|20,76
|710.699.817
|% 0,48
|
|ODAS
|3,55
|454.561.529
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,43
|410.416.753
|% 0,91
|
|EKGYO
|3,10
|779.072.743
|% 4,38
|
|ODAS
|3,55
|454.561.529
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,43
|410.416.753
|% 0,91
|
|ZOREN
|1,97
|79.767.980
|% 1,03
|
|THYAO
|50,20
|1.802.923.408
|% 0,44
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5694
|17,5745
|% 0,82
|
|Euro
|17,9989
|18,0142
|% 1,69
|
|Sterlin
|21,0508
|21,1563
|% 1,17
|
|Frank
|18,0499
|18,1587
|% 1,44
|
|Riyal
|4,6636
|4,6870
|% 0,57
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|3,76
|
|Altın Gr.
|968
|968
|8,31
|
|Cumhuriyet
|6.515
|6.614
|1,00
|
|Tam
|6.544
|6.611
|-13,00
|
|Yarım
|3.189
|3.232
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.616
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,85
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,14
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,70
|