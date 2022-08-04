***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
04.08.2022 10:33
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ihraç belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051718
BIST
10:522.723
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 38,51
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.725
En Düşük
2.701
10:5217,9673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0402
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9786
En Düşük
17,9146
10:5218,3087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0666
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3252
En Düşük
18,2123
10:521.024,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 7,13
|Açılış
|: 1.024,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.025,62
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler10:50
|KRPLS
|8,26
|54.449.158
|% 9,99
|
|YEOTK
|24,10
|65.295.493
|% 9,95
|
|YAYLA
|4,98
|19.809.705
|% 8,97
|
|EKIZ
|7,00
|176.533
|% 8,86
|
|KLMSN
|14,03
|28.681.957
|% 7,84
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|KZBGY
|49,32
|18.333.531
|% -4,70
|
|KLRHO
|17,86
|2.997.210
|% -2,88
|
|SANEL
|10,88
|1.024.012
|% -2,68
|
|BRMEN
|1,83
|1.830
|% -2,66
|
|HEKTS
|37,78
|1.640.570.904
|% 6,36
|
|THYAO
|55,85
|1.434.493.039
|% 1,55
|
|SISE
|23,68
|731.812.373
|% 1,72
|
|SASA
|50,75
|461.584.123
|% 1,83
|
|EREGL
|27,98
|381.543.643
|% 1,16
|
|ZOREN
|2,44
|250.564.643
|% 6,55
|
|EKGYO
|3,23
|293.317.643
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,93
|148.931.110
|% 5,46
|
|SEGYO
|1,13
|71.227.193
|% -2,59
|
|YKBNK
|4,97
|304.170.011
|% 1,02
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9594
|17,9697
|% 0,24
|
|Euro
|18,2898
|18,3125
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,7948
|21,9041
|% 0,40
|
|Frank
|18,6049
|18,7170
|% 0,10
|
|Riyal
|4,7652
|4,7891
|% 0,27
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|7,88
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|7,21
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.872
|6.934
|31,00
|
|Yarım
|3.348
|3.390
|15,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.695
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,06
|20,09
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|0,05
|
|B. Petrol
|96,30
|96,30
|-0,48
|
Seans Raporu
10:50
daha fazla
-
11:05CEOEM
Yüzde 5.42 oranında artışla 11.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 824, 968 adet işlem
-
11:04SKBNK
Yüzde 6.01 oranında artışla 1.94 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 388, 427 adet işlem
-
11:03KRPLS
Yüzde 9.99 oranında artışla 8.26 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 641, 075 adet işlem
-
11:02XU100
Endeks 2, 723 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 11, 378.00 milyon TL de
-
11:02TMSN
Yüzde 7.86 oranında artışla 58.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 890, 599 adet işlem