***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
04.08.2022 10:37
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ihraç belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051721
BIST
10:302.723
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 38,09
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.723
En Düşük
2.701
10:3017,9747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0476
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9786
En Düşük
17,9146
10:3018,3133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0712
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3252
En Düşük
18,2123
10:301.024,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,88
|Açılış
|: 1.024,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.024,77
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler10:28
|TMSN
|59,45
|98.257.606
|% 9,99
|
|KRPLS
|8,26
|53.252.498
|% 9,99
|
|YEOTK
|24,10
|59.697.039
|% 9,95
|
|YAYLA
|5,00
|15.299.589
|% 9,41
|
|EKIZ
|7,00
|176.533
|% 8,86
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|KZBGY
|49,42
|11.991.152
|% -4,50
|
|GRNYO
|3,30
|728.893
|% -3,23
|
|KLRHO
|17,82
|2.422.131
|% -3,10
|
|AYCES
|64,50
|1.144.227
|% -3,01
|
|HEKTS
|36,50
|1.295.296.959
|% 2,76
|
|THYAO
|55,70
|1.039.317.015
|% 1,27
|
|SISE
|23,84
|512.370.356
|% 2,41
|
|SASA
|51,00
|335.336.241
|% 2,33
|
|EREGL
|28,00
|303.746.049
|% 1,23
|
|ZOREN
|2,45
|198.364.784
|% 6,99
|
|SKBNK
|1,92
|115.680.374
|% 4,92
|
|EKGYO
|3,20
|179.113.089
|% 1,27
|
|TSKB
|2,89
|128.617.135
|% 0,70
|
|YKBNK
|5,00
|206.019.840
|% 1,63
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9605
|17,9700
|% 0,24
|
|Euro
|18,2993
|18,3226
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,7887
|21,8979
|% 0,37
|
|Frank
|18,6066
|18,7187
|% 0,11
|
|Riyal
|4,7663
|4,7902
|% 0,29
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|9,45
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|6,69
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.867
|6.931
|28,00
|
|Yarım
|3.346
|3.389
|14,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.694
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,09
|20,11
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|0,04
|
|B. Petrol
|96,29
|96,29
|-0,49
|
Seans Raporu
10:28
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10:43KLMSN
Yüzde 6.84 oranında artışla 13.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 595 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, PGSUS, SAHOL
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10:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, TAVHL, SASA
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10:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 56 artarak (% 1.33 ) 2, 402
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