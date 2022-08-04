***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
04.08.2022 10:40
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ihraç belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051723
BIST
10:302.723
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 38,09
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.723
En Düşük
2.701
10:3017,9747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0476
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9786
En Düşük
17,9146
10:3018,3133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0712
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3252
En Düşük
18,2123
10:301.024,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,88
|Açılış
|: 1.024,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.024,77
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler10:30
|TMSN
|59,45
|98.585.592
|% 9,99
|
|KRPLS
|8,26
|53.738.699
|% 9,99
|
|YEOTK
|24,10
|61.008.223
|% 9,95
|
|YAYLA
|5,01
|16.084.063
|% 9,63
|
|ORCAY
|20,10
|43.756.038
|% 8,88
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|KZBGY
|49,20
|14.448.946
|% -4,93
|
|GRNYO
|3,30
|1.082.874
|% -3,23
|
|AYCES
|64,50
|1.259.389
|% -3,01
|
|FLAP
|5,17
|21.870.321
|% -2,82
|
|HEKTS
|37,22
|1.382.679.366
|% 4,79
|
|THYAO
|55,80
|1.151.129.507
|% 1,45
|
|SISE
|23,74
|627.449.569
|% 1,98
|
|SASA
|50,95
|363.652.379
|% 2,23
|
|EREGL
|28,02
|329.497.079
|% 1,30
|
|ZOREN
|2,46
|213.141.084
|% 7,42
|
|EKGYO
|3,22
|214.742.778
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,93
|123.964.662
|% 5,46
|
|YKBNK
|4,99
|235.830.532
|% 1,42
|
|TSKB
|2,89
|134.906.171
|% 0,70
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9520
|17,9747
|% 0,27
|
|Euro
|18,2899
|18,3133
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,7905
|21,8998
|% 0,38
|
|Frank
|18,6042
|18,7162
|% 0,10
|
|Riyal
|4,7652
|4,7891
|% 0,27
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|9,45
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|6,69
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.867
|6.931
|28,00
|
|Yarım
|3.346
|3.389
|14,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.694
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,09
|20,11
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|0,04
|
|B. Petrol
|96,29
|96,29
|-0,49
|
Seans Raporu
10:30
daha fazla
-
10:45YAYLA
Yüzde 9.63 oranında artışla 5.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 352, 864 adet işlem
-
10:44MRGYO
Yüzde 4.43 oranında artışla 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 374, 744 adet işlem
-
10:43KLMSN
Yüzde 6.84 oranında artışla 13.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 595 adet işlem
-
10:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, PGSUS, SAHOL
-
10:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, TAVHL, SASA