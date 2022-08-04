***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
04.08.2022 10:41
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ihraç belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051724
BIST
10:312.722
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 38,03
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.723
En Düşük
2.701
10:3117,9665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0394
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9786
En Düşük
17,9146
10:3118,3173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0752
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3252
En Düşük
18,2123
10:311.024,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 7,15
|Açılış
|: 1.024,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.024,77
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler10:31
|KRPLS
|8,26
|53.723.137
|% 9,99
|
|TMSN
|59,45
|98.473.409
|% 9,99
|
|YEOTK
|24,10
|60.865.889
|% 9,95
|
|YAYLA
|5,01
|15.850.063
|% 9,63
|
|EKIZ
|7,00
|176.533
|% 8,86
|
|KZBGY
|48,90
|13.790.591
|% -5,51
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|AYCES
|64,15
|1.248.952
|% -3,53
|
|GRNYO
|3,30
|1.072.359
|% -3,23
|
|ISGYO
|18,01
|48.936.774
|% -2,96
|
|HEKTS
|36,86
|1.342.126.764
|% 3,77
|
|THYAO
|55,65
|1.093.507.294
|% 1,18
|
|SISE
|23,70
|613.973.253
|% 1,80
|
|SASA
|50,90
|353.198.316
|% 2,13
|
|EREGL
|28,00
|316.976.565
|% 1,23
|
|ZOREN
|2,44
|206.175.335
|% 6,55
|
|SKBNK
|1,92
|123.077.802
|% 4,92
|
|EKGYO
|3,20
|187.876.586
|% 1,27
|
|YKBNK
|4,99
|234.488.132
|% 1,42
|
|TSKB
|2,89
|133.897.636
|% 0,70
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9587
|17,9665
|% 0,22
|
|Euro
|18,2918
|18,3173
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,7941
|21,9034
|% 0,39
|
|Frank
|18,6053
|18,7174
|% 0,10
|
|Riyal
|4,7654
|4,7893
|% 0,27
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|9,40
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|6,99
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.869
|6.932
|29,00
|
|Yarım
|3.347
|3.389
|14,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.694
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,09
|20,12
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|0,05
|
|B. Petrol
|96,35
|96,35
|-0,43
|
Seans Raporu
10:31
daha fazla
-
10:46AKENR
Yüzde 6.84 oranında artışla 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 344, 212 adet işlem
-
10:45YAYLA
Yüzde 9.63 oranında artışla 5.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 352, 864 adet işlem
-
10:44MRGYO
Yüzde 4.43 oranında artışla 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 374, 744 adet işlem
-
10:43KLMSN
Yüzde 6.84 oranında artışla 13.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 595 adet işlem
-
10:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, PGSUS, SAHOL