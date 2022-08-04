***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
04.08.2022 10:42
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ihraç belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051725
BIST
10:422.723
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 38,18
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.725
En Düşük
2.701
10:4217,9666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0395
|Açılış
|: 97,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 96,7800
|
17,9786
En Düşük
17,9146
10:4218,3069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0648
|Açılış
|: 21,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3500
|
18,3252
En Düşük
18,2123
10:4211,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,05
|Açılış
|: 11,62
|
|Önceki Kapanış
|: 11,57
|
11,64
En Düşük
11,52
BIST En Aktif Hisseler10:40
|TMSN
|59,45
|116.712.305
|% 9,99
|
|KRPLS
|8,26
|54.158.307
|% 9,99
|
|YEOTK
|24,10
|64.312.358
|% 9,95
|
|YAYLA
|5,02
|17.761.336
|% 9,85
|
|EKIZ
|7,00
|176.533
|% 8,86
|
|KZBGY
|49,14
|16.195.151
|% -5,04
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|AYCES
|64,60
|1.413.388
|% -2,86
|
|KLRHO
|17,90
|2.801.466
|% -2,66
|
|BRMEN
|1,83
|1.830
|% -2,66
|
|HEKTS
|37,66
|1.548.772.037
|% 6,02
|
|THYAO
|55,80
|1.322.064.004
|% 1,45
|
|SISE
|23,72
|700.776.781
|% 1,89
|
|SASA
|51,00
|420.228.564
|% 2,33
|
|EREGL
|28,00
|363.845.394
|% 1,23
|
|ZOREN
|2,45
|230.807.145
|% 6,99
|
|EKGYO
|3,24
|280.273.202
|% 2,53
|
|SKBNK
|1,92
|136.705.408
|% 4,92
|
|SEGYO
|1,13
|61.477.431
|% -2,59
|
|TSKB
|2,88
|148.649.115
|% 0,35
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9594
|17,9663
|% 0,22
|
|Euro
|18,2860
|18,3097
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,8050
|21,9143
|% 0,44
|
|Frank
|18,6163
|18,7285
|% 0,16
|
|Riyal
|4,7673
|4,7912
|% 0,31
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|7,86
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|7,73
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.875
|6.938
|35,00
|
|Yarım
|3.350
|3.392
|17,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.695
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,05
|20,08
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|0,05
|
|B. Petrol
|96,40
|96,40
|-0,38
|