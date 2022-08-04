***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
04.08.2022 10:45
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ihraç belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051727
BIST
12:172.717
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 32,42
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.728
En Düşük
2.701
12:1717,9750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0479
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
12:1718,3523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1102
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
12:171.027,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 9,99
|Açılış
|: 1.027,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.028,02
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler12:15
|KRPLS
|8,26
|56.355.929
|% 9,99
|
|YEOTK
|24,10
|67.115.742
|% 9,95
|
|BIZIM
|24,34
|48.975.787
|% 9,05
|
|EKIZ
|7,00
|176.533
|% 8,86
|
|YAYLA
|4,96
|25.000.205
|% 8,53
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|ASUZU
|335,50
|143.621.714
|% -4,82
|
|GLBMD
|8,94
|7.048.542
|% -4,39
|
|MZHLD
|84,00
|43.655.689
|% -3,72
|
|CANTE
|66,15
|36.655.189
|% -3,64
|
|HEKTS
|37,90
|1.952.822.623
|% 6,70
|
|THYAO
|55,80
|1.929.877.726
|% 1,45
|
|SISE
|23,68
|1.026.648.476
|% 1,72
|
|KARSN
|7,33
|657.762.214
|% 3,68
|
|SASA
|50,80
|610.843.156
|% 1,93
|
|TSKB
|2,92
|382.299.571
|% 1,74
|
|ZOREN
|2,44
|285.579.526
|% 6,55
|
|EKGYO
|3,22
|374.555.456
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,96
|211.720.993
|% 7,10
|
|KARSN
|7,33
|657.762.214
|% 3,68
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9563
|17,9821
|% 0,31
|
|Euro
|18,3263
|18,3540
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,7947
|21,9040
|% 0,40
|
|Frank
|18,6354
|18,7476
|% 0,26
|
|Riyal
|4,7675
|4,7914
|% 0,32
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|13,37
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|8,18
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.887
|6.945
|42,00
|
|Yarım
|3.356
|3.395
|20,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.697
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,15
|20,18
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|0,07
|
|B. Petrol
|96,98
|96,98
|0,20
|