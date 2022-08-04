***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
04.08.2022 10:46
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ihraç belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051728
BIST
12:302.719
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 34,59
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.728
En Düşük
2.701
12:3017,9687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0416
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
12:3018,3436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1015
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
12:301.027,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 9,77
|Açılış
|: 1.027,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.028,02
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler12:30
|KRPLS
|8,26
|56.663.788
|% 9,99
|
|YEOTK
|24,10
|67.243.110
|% 9,95
|
|EKIZ
|7,00
|176.533
|% 8,86
|
|CEMTS
|34,98
|170.549.199
|% 8,84
|
|BIZIM
|24,28
|50.883.173
|% 8,78
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|KZBGY
|49,62
|61.480.599
|% -4,12
|
|SNGYO
|5,32
|54.262.383
|% -3,80
|
|MZHLD
|84,00
|44.897.629
|% -3,72
|
|ECILC
|15,01
|118.201.905
|% -3,41
|
|THYAO
|55,50
|2.149.669.773
|% 0,91
|
|HEKTS
|37,90
|1.989.149.817
|% 6,70
|
|SISE
|23,62
|1.061.499.136
|% 1,46
|
|SASA
|50,75
|696.612.998
|% 1,83
|
|KARSN
|7,31
|692.956.550
|% 3,39
|
|TSKB
|2,91
|405.196.319
|% 1,39
|
|EKGYO
|3,21
|395.140.399
|% 1,58
|
|ZOREN
|2,42
|296.644.308
|% 5,68
|
|SKBNK
|1,97
|216.082.426
|% 7,65
|
|KARSN
|7,31
|692.956.550
|% 3,39
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9639
|17,9687
|% 0,23
|
|Euro
|18,3229
|18,3436
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,8004
|21,9097
|% 0,42
|
|Frank
|18,6508
|18,7631
|% 0,35
|
|Riyal
|4,7681
|4,7920
|% 0,33
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|13,81
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|9,77
|
|Cumhuriyet
|6.869
|6.973
|81,00
|
|Tam
|6.899
|6.950
|47,00
|
|Yarım
|3.362
|3.398
|23,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.698
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,23
|20,26
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,10
|
|B. Petrol
|96,95
|96,95
|0,17
|