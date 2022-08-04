***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
04.08.2022 10:47
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ihraç belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051729
BIST
10:392.725
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 40,61
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.725
En Düşük
2.701
10:3917,9646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0375
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9786
En Düşük
17,9146
10:3918,3055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0634
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3252
En Düşük
18,2123
10:391.024,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,37
|Açılış
|: 1.024,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.025,29
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler10:39
|TMSN
|59,45
|110.977.587
|% 9,99
|
|KRPLS
|8,26
|54.112.488
|% 9,99
|
|YEOTK
|24,10
|62.709.924
|% 9,95
|
|YAYLA
|5,01
|17.532.234
|% 9,63
|
|EKIZ
|7,00
|176.533
|% 8,86
|
|KZBGY
|49,10
|15.697.038
|% -5,12
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|AYCES
|64,60
|1.413.388
|% -2,86
|
|KLRHO
|17,90
|2.759.885
|% -2,66
|
|BRMEN
|1,83
|1.830
|% -2,66
|
|HEKTS
|37,68
|1.538.918.542
|% 6,08
|
|THYAO
|55,85
|1.310.117.572
|% 1,55
|
|SISE
|23,70
|686.974.587
|% 1,80
|
|SASA
|50,90
|412.182.448
|% 2,13
|
|EREGL
|28,00
|361.519.696
|% 1,23
|
|ZOREN
|2,46
|227.167.174
|% 7,42
|
|EKGYO
|3,23
|279.803.536
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,93
|136.126.693
|% 5,46
|
|TSKB
|2,88
|148.330.468
|% 0,35
|
|SEGYO
|1,13
|59.113.902
|% -2,59
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9603
|17,9646
|% 0,21
|
|Euro
|18,2848
|18,3055
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,8013
|21,9107
|% 0,43
|
|Frank
|18,6113
|18,7235
|% 0,13
|
|Riyal
|4,7655
|4,7894
|% 0,27
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|9,40
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|6,99
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.869
|6.932
|29,00
|
|Yarım
|3.347
|3.389
|14,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.694
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,09
|20,12
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|0,05
|
|B. Petrol
|96,35
|96,35
|-0,43
|
Seans Raporu
10:39
daha fazla
-
10:54ASUZU
Yüzde 5.70 oranında artışla 372.60 lira fiyatla işlem gören hissede 221, 587 adet işlem
-
10:53BIZIM
Yüzde 6.18 oranında artışla 23.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 222, 898 adet işlem
-
10:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 88 artarak (% 1.63 ) 2, 924
-
10:52
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, ZOREN
-
10:52XU100
Endeks 2, 725 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 10, 185.00 milyon TL de