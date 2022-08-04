***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
04.08.2022 10:48
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ihraç belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051730
BIST
10:402.725
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 40,14
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.725
En Düşük
2.701
10:4017,9663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0392
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9786
En Düşük
17,9146
10:4018,3097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0676
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3252
En Düşük
18,2123
10:401.025,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,73
|Açılış
|: 1.025,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.025,62
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler10:37
|KRPLS
|8,26
|53.802.631
|% 9,99
|
|TMSN
|59,45
|99.083.723
|% 9,99
|
|YEOTK
|24,10
|61.084.645
|% 9,95
|
|YAYLA
|5,01
|16.526.948
|% 9,63
|
|EKIZ
|7,00
|176.533
|% 8,86
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|KZBGY
|49,26
|14.723.754
|% -4,81
|
|AYCES
|64,50
|1.259.389
|% -3,01
|
|FLAP
|5,17
|21.870.321
|% -2,82
|
|UFUK
|71,15
|400.268
|% -2,73
|
|HEKTS
|37,36
|1.428.525.977
|% 5,18
|
|THYAO
|55,75
|1.179.286.360
|% 1,36
|
|SISE
|23,70
|652.708.330
|% 1,80
|
|SASA
|50,95
|368.122.626
|% 2,23
|
|EREGL
|27,98
|336.376.608
|% 1,16
|
|ZOREN
|2,46
|216.119.978
|% 7,42
|
|EKGYO
|3,22
|241.749.547
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,92
|129.640.753
|% 4,92
|
|YKBNK
|4,98
|238.105.422
|% 1,22
|
|TSKB
|2,89
|137.503.033
|% 0,70
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9585
|17,9654
|% 0,21
|
|Euro
|18,2862
|18,3047
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,8023
|21,9117
|% 0,43
|
|Frank
|18,6118
|18,7239
|% 0,14
|
|Riyal
|4,7651
|4,7890
|% 0,27
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|9,00
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|6,49
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.866
|6.930
|27,00
|
|Yarım
|3.346
|3.388
|13,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.693
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,09
|20,11
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|0,04
|
|B. Petrol
|96,33
|96,33
|-0,45
|
Seans Raporu
10:37
daha fazla
-
10:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 88 artarak (% 1.63 ) 2, 924
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10:52
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, ZOREN
-
10:52XU100
Endeks 2, 725 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 10, 185.00 milyon TL de
-
10:52KRPLS
Yüzde 9.99 oranında artışla 8.26 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 608, 476 adet işlem
-
10:50TMSN
Yüzde 9.99 oranında artışla 59.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 748, 258 adet işlem