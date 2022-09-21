***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
21.09.2022 15:55
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064501
BIST
15:453.275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -2,28
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
15:4518,3394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0206
|Açılış
|: 18,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
15:4518,2012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0531
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
15:45986,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,41
|Açılış
|: 986,41
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
988,18
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler15:45
|ZOREN
|3,96
|954.523.886
|% 10,00
|
|ULUSE
|118,80
|18.629.576
|% 10,00
|
|BAGFS
|21,86
|113.680.539
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,19
|55.523.245
|% 9,94
|
|EGGUB
|66,95
|77.476.121
|% 9,93
|
|KUVVA
|40,80
|566.756
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,47
|10.943.123
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|203.516.965
|% -9,88
|
|SKBNK
|3,12
|812.650.316
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|220.732.126
|% -9,82
|
|THYAO
|70,25
|3.904.010.607
|% -3,04
|
|ASELS
|32,34
|3.259.381.562
|% 5,14
|
|VAKBN
|8,22
|2.399.791.250
|% -2,49
|
|GARAN
|19,57
|2.085.907.853
|% -2,83
|
|HALKB
|8,21
|1.959.818.960
|% -2,38
|
|EKGYO
|3,91
|1.236.415.732
|% -2,49
|
|VAKBN
|8,22
|2.399.791.250
|% -2,49
|
|YKBNK
|7,11
|1.883.271.158
|% -0,70
|
|ZOREN
|3,96
|954.523.886
|% 10,00
|
|SKBNK
|3,12
|812.650.316
|% -9,83
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3300
|18,3394
|% 0,11
|
|Euro
|18,1840
|18,2012
|% -0,29
|
|Sterlin
|20,7229
|20,8268
|% -0,25
|
|Frank
|18,9255
|19,0396
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8549
|4,8793
|% 0,06
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.675
|9,51
|
|Altın Gr.
|986
|986
|6,34
|
|Cumhuriyet
|6.661
|6.762
|17,00
|
|Tam
|6.688
|6.773
|-2,00
|
|Yarım
|3.259
|3.303
|4,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.652
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,69
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,21
|
|B. Petrol
|91,97
|91,97
|1,35
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
15:59AEFES
Yüzde -5.55 oranında düşüşle 43.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 113, 551 adet işlem
-
15:58ISGYO
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 12.47 lira fiyatla işlem gören hissede 877, 476 adet işlem
-
15:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 05 kaybederek (% -0.37 ) 3, 550
-
15:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ZOREN, ULUSE
-
15:56XU100
Endeks 3, 263 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 45 altında . İşlem hacmi 42, 018.00 milyon TL de