***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
27.09.2022 10:38
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065417
BIST
12:533.301
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 41,01
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.304
En Düşük
3.265
12:5318,4808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
12:5317,7909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0567
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
12:53970,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,28
|Açılış
|: 970,41
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,07
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler12:51
|MMCAS
|4,52
|755.586
|% 9,98
|
|BAGFS
|26,48
|135.325.261
|% 9,97
|
|KMPUR
|58,00
|96.271.588
|% 9,95
|
|KONTR
|57,65
|288.830.145
|% 9,08
|
|ISFIN
|6,79
|25.183.178
|% 8,81
|
|ULUFA
|5,76
|899.332
|% -10,00
|
|ISGYO
|8,19
|8.132.023
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|13.765.789
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,11
|810.840.611
|% -7,46
|
|ZOREN
|3,95
|635.325.553
|% -7,06
|
|THYAO
|71,05
|2.226.665.005
|% 2,38
|
|TSKB
|2,50
|1.920.890.705
|% -4,58
|
|SASA
|68,05
|1.844.671.286
|% 2,56
|
|YKBNK
|7,26
|1.489.788.191
|% 4,76
|
|GARAN
|19,50
|1.218.001.170
|% 1,19
|
|TSKB
|2,50
|1.920.890.705
|% -4,58
|
|SKBNK
|2,11
|810.840.611
|% -7,46
|
|EKGYO
|4,02
|876.895.803
|% 2,29
|
|YKBNK
|7,26
|1.489.788.191
|% 4,76
|
|ZOREN
|3,95
|635.325.553
|% -7,06
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4734
|18,4840
|% 0,05
|
|Euro
|17,7808
|17,7971
|% 0,35
|
|Sterlin
|19,8950
|19,9948
|% 1,17
|
|Frank
|18,6094
|18,7215
|% 0,56
|
|Riyal
|4,8984
|4,9230
|% 0,11
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.635
|12,18
|
|Altın Gr.
|971
|971
|8,16
|
|Cumhuriyet
|6.559
|6.660
|-49,00
|
|Tam
|6.598
|6.676
|-3,00
|
|Yarım
|3.210
|3.264
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.630
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,61
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,06
|0,15
|
|B. Petrol
|84,03
|84,03
|1,17
|