***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
13.10.2022 13:41
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071590
BIST
14:333.569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 51,43
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.530
14:3318,5890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0241
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5924
En Düşük
18,5039
14:3318,1289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1070
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1431
En Düşük
17,9750
14:331.002,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,53
|Açılış
|: 1.002,32
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.003,01
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler14:33
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|203.720.821
|% 9,99
|
|YEOTK
|43,18
|113.673.137
|% 9,98
|
|GESAN
|114,60
|277.955.797
|% 9,98
|
|ARASE
|154,30
|93.717.090
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|RODRG
|28,52
|7.000.356
|% -7,76
|
|ROYAL
|4,88
|473.780
|% -7,05
|
|BRKO
|1,85
|384.652
|% -7,04
|
|HUNER
|6,42
|639.842.637
|% -6,28
|
|THYAO
|87,95
|4.587.313.448
|% 3,35
|
|SASA
|83,35
|1.393.082.204
|% 1,77
|
|PETKM
|14,73
|1.295.124.756
|% 0,55
|
|AKBNK
|13,03
|1.206.526.933
|% 0,77
|
|ASELS
|31,42
|1.098.506.522
|% -0,63
|
|EKGYO
|4,20
|617.299.269
|% 1,45
|
|DOHOL
|5,43
|601.780.683
|% 3,23
|
|ODAS
|8,15
|783.518.100
|% 4,62
|
|HUNER
|6,42
|639.842.637
|% -6,28
|
|YKBNK
|8,33
|778.925.786
|% 1,59
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5869
|18,5890
|% 0,13
|
|Euro
|18,1113
|18,1289
|% 0,59
|
|Sterlin
|20,7427
|20,8467
|% 0,95
|
|Frank
|18,5540
|18,6658
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9308
|4,9555
|% 0,11
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|5,85
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|2,60
|
|Cumhuriyet
|6.709
|6.810
|5,00
|
|Tam
|6.744
|6.797
|4,00
|
|Yarım
|3.286
|3.323
|3,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.661
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,26
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|0,11
|
|B. Petrol
|92,65
|92,65
|0,20
|
Seans Raporu
14:33
daha fazla
-
14:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, ASELS, KOZAA
-
14:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKSEN, HEKTS, THYAO
-
14:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 46 artarak (% 1.46 ) 3, 161
-
14:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GESAN, CELHA, ARASE, KIMMR, COSMO, KLRHO, YEOTK
-
14:48
SMRTG, DNISI, KONKA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında