***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGüncel İhraç Belgesi İle Fon Ünvan ve İhraç Belgesi Değişikliğine İlişkin Tadil Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124352BIST