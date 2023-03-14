***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
14.03.2023 11:42
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İhraç Belgesi İle Fon Unvan ve İhraç Belgesi Değişikliğine İlişkin Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124362
BIST
17:595.207
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -115,87
|Açılış
|: 5.331
|
|Önceki Kapanış
|: 5.323
|
5.348
En Düşük
5.207
17:5918,9773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1930
|
19,0060
En Düşük
18,9369
17:5920,3603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,4013
En Düşük
20,2652
17:591.163,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,60
|Açılış
|: 1.163,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166,84
|
1.167,81
En Düşük
1.156,36
BIST En Aktif Hisseler17:59
|RYSAS
|27,72
|33.321.848
|% 10,00
|
|DGGYO
|23,98
|29.532.445
|% 10,00
|
|ARMDA
|412,50
|33.303.176
|% 10,00
|
|POLTK
|2.310,00
|115.237.483
|% 10,00
|
|DESPC
|17,39
|16.132.763
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,77
|52.047.296
|% -9,99
|
|TETMT
|239,30
|47.066.995
|% -9,97
|
|YONGA
|31,48
|1.530.929
|% -9,95
|
|PENTA
|27,88
|753.091.322
|% -9,95
|
|MEPET
|4,84
|30.516.803
|% -9,87
|
|ASELS
|57,95
|5.750.208.557
|% 1,93
|
|ISCTR
|14,37
|5.726.523.977
|% 1,41
|
|EREGL
|39,64
|5.348.801.656
|% -0,70
|
|ASTOR
|52,75
|4.896.269.520
|% -1,86
|
|YKBNK
|11,13
|3.613.799.983
|% -0,09
|
|ISCTR
|14,37
|5.726.523.977
|% 1,41
|
|YKBNK
|11,13
|3.613.799.983
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,56
|1.420.009.639
|% -4,79
|
|ODAS
|7,64
|1.248.156.713
|% -7,84
|
|SKBNK
|2,43
|362.168.670
|% -0,82
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9689
|18,9786
|% 0,06
|
|Euro
|20,3498
|20,3547
|% -0,01
|
|Sterlin
|23,0044
|23,1198
|% -0,13
|
|Frank
|20,6551
|20,7795
|% -0,29
|
|Riyal
|5,0376
|5,0628
|% 0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-6,45
|
|Altın Gr.
|1.163
|1.164
|-3,19
|
|Cumhuriyet
|7.803
|7.921
|8,00
|
|Tam
|7.862
|7.925
|-33,00
|
|Yarım
|3.841
|3.878
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.921
|1.939
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,95
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,36
|13,37
|0,07
|
|B. Petrol
|80,29
|80,29
|-0,48
|