***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
30.05.2023 11:23
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154613
BIST
12:424.919
En Düşük
|Değişim
|: 3,16%
|| 150,79
|Açılış
|: 4.840
|
|Önceki Kapanış
|: 4.769
|
4.831
En Yüksek
4.955
12:4220,4104
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,3178
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4275
En Düşük
19,8420
12:4222,0390
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 0,4658
|Açılış
|: 22,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0500
|
22,0416
En Düşük
21,4431
12:421.278,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 21,63
|Açılış
|: 1.278,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,70
|
1.280,34
En Düşük
1.239,42
BIST En Aktif Hisseler12:42
|GEREL
|18,72
|61.927.734
|% 9,99
|
|KONKA
|33,04
|24.320.714
|% 9,99
|
|SEGYO
|2,15
|39.144.381
|% 9,69
|
|YKBNK
|10,24
|2.382.115.327
|% 9,64
|
|ANGEN
|12,59
|58.097.784
|% 9,57
|
|MARKA
|15,76
|115.466.643
|% -8,10
|
|ORMA
|52,90
|105.800
|% -7,19
|
|VANGD
|7,08
|4.708.860
|% -5,98
|
|KERVN
|0,80
|31.690
|% -2,44
|
|SUWEN
|62,45
|13.933.422
|% -2,42
|
|THYAO
|147,20
|4.485.087.255
|% 0,82
|
|ISCTR
|11,50
|3.586.176.854
|% 7,98
|
|KCHOL
|80,80
|3.061.447.000
|% 6,04
|
|AKBNK
|16,30
|2.760.258.172
|% 9,47
|
|YKBNK
|10,24
|2.382.115.327
|% 9,64
|
|ISCTR
|11,50
|3.586.176.854
|% 7,98
|
|YKBNK
|10,24
|2.382.115.327
|% 9,64
|
|ALBRK
|2,59
|553.461.792
|% 4,02
|
|EKGYO
|7,41
|1.370.995.556
|% 2,07
|
|AKBNK
|16,30
|2.760.258.172
|% 9,47
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,4036
|20,4104
|% 1,58
|
|Euro
|21,9754
|22,0390
|% 2,16
|
|Sterlin
|25,2470
|25,3736
|% 1,88
|
|Frank
|22,5015
|22,6370
|% 1,56
|
|Riyal
|5,4247
|5,4519
|% 1,42
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|8,30
|
|Altın Gr.
|1.277
|1.277
|20,38
|
|Cumhuriyet
|8.927
|9.062
|-33,00
|
|Tam
|8.881
|9.125
|-29,17
|
|Yarım
|4.357
|4.520
|-31,00
|
|Çeyrek
|2.185
|2.253
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,21
|15,23
|0,22
|
|B. Petrol
|75,61
|75,61
|-1,49
|