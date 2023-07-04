***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
04.07.2023 15:51
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165251
BIST
'
16:126.019
En Düşük
|Değişim
|: 0,07%
|| 3,96
|Açılış
|: 6.050
|
|Önceki Kapanış
|: 6.015
|
5.980
En Yüksek
6.077
16:1225,9861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0915
|Açılış
|: 26,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,0000
|
26,0840
En Düşük
25,7594
16:1228,3522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0429
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5076
En Düşük
28,0532
16:121.609,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,32
|Açılış
|: 1.610,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.601,08
|
1.618,13
En Düşük
1.591,52
BIST En Aktif Hisseler16:12
|VKGYO
|3,04
|151.286.948
|% 91,19
|
|EMKEL
|10,56
|100.601.123
|% 10,00
|
|SEKFK
|12,87
|108.708.113
|% 10,00
|
|ADEL
|210,10
|51.537.690
|% 10,00
|
|YAYLA
|6,27
|28.845.201
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,10
|1.553.207
|% -8,17
|
|SODSN
|31,64
|372.961
|% -5,55
|
|ESCOM
|28,44
|55.193.867
|% -4,88
|
|MEDTR
|37,44
|21.496.405
|% -4,10
|
|ITTFH
|4,60
|90.924.031
|% -3,77
|
|THYAO
|207,90
|6.526.274.290
|% -1,24
|
|KOZAL
|27,44
|4.621.778.222
|% 1,18
|
|YKBNK
|13,43
|4.581.431.507
|% 1,67
|
|ASTOR
|68,60
|3.868.506.202
|% 0,00
|
|ASELS
|58,55
|3.600.903.809
|% 2,27
|
|YKBNK
|13,43
|4.581.431.507
|% 1,67
|
|SKBNK
|2,88
|906.937.931
|% 7,46
|
|EKGYO
|7,86
|2.107.704.118
|% 2,21
|
|ISCTR
|14,46
|3.226.672.798
|% 1,47
|
|KOZAL
|27,44
|4.621.778.222
|% 1,18
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9752
|25,9861
|% 0,35
|
|Euro
|28,3425
|28,3522
|% 0,15
|
|Sterlin
|32,9639
|33,1292
|% 0,53
|
|Frank
|28,8921
|29,0662
|% 0,33
|
|Riyal
|6,9070
|6,9416
|% 0,26
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|5,97
|
|Altın Gr.
|1.611
|1.612
|10,63
|
|Cumhuriyet
|10.749
|10.911
|33,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.186
|5.321
|11,00
|
|Çeyrek
|2.601
|2.661
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,03
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,21
|19,23
|0,14
|
|B. Petrol
|75,81
|75,81
|1,16
|