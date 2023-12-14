***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
14.12.2023 14:44
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225790
BIST
'
16:167.771
En Düşük
|Değişim
|: 3,21%
|| 241,35
|Açılış
|: 7.623
|
|Önceki Kapanış
|: 7.529
|
7.582
En Yüksek
7.778
16:1629,0045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0282
|Açılış
|: 29,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0900
|
29,0530
En Düşük
28,9294
16:1631,7347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1846
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,8064
En Düşük
31,4821
16:161.898,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 14,37
|Açılış
|: 1.898,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,92
|
1.905,21
En Düşük
1.881,99
BIST En Aktif Hisseler16:14
|SAFKR
|31,28
|27.623.399
|% 9,99
|
|VRGYO
|24,72
|213.856.795
|% 9,87
|
|DIRIT
|10,04
|505.761
|% 9,85
|
|MOBTL
|5,36
|732.579.436
|% 9,84
|
|MAKTK
|5,89
|81.593.451
|% 9,68
|
|SAMAT
|55,10
|21.444.204
|% -9,97
|
|BEGYO
|3,95
|124.135.208
|% -9,82
|
|SKYMD
|11,18
|1.190.188.336
|% -9,69
|
|CATES
|68,00
|2.337.872.389
|% -9,63
|
|KSTUR
|1.750,00
|1.084.700
|% -7,89
|
|THYAO
|248,90
|6.010.147.559
|% 3,15
|
|ISCTR
|23,82
|4.169.231.878
|% 6,72
|
|AKBNK
|38,54
|4.153.207.447
|% 4,79
|
|YKBNK
|21,54
|3.800.558.942
|% 6,11
|
|SASA
|42,54
|2.978.813.250
|% -1,12
|
|ISCTR
|23,82
|4.169.231.878
|% 6,72
|
|YKBNK
|21,54
|3.800.558.942
|% 6,11
|
|MOBTL
|5,36
|732.579.436
|% 9,84
|
|EKGYO
|7,18
|921.990.615
|% 3,16
|
|AKBNK
|38,54
|4.153.207.447
|% 4,79
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9982
|29,0038
|% 0,09
|
|Euro
|31,7588
|31,7786
|% 0,72
|
|Sterlin
|36,7182
|36,9024
|% 0,67
|
|Frank
|33,2122
|33,4123
|% 0,30
|
|Riyal
|7,7109
|7,7496
|% 0,13
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,07
|24,10
|% 0,66
|
|Platin
|940,66
|941,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.002,28
|1.006,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,74
|75,74
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,52
|2.036,88
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:14
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-
16:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 302, 42 artarak (% 3.72 ) 8, 438
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16:29
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISCTR, YKBNK, TRKCM
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16:29XU100
Endeks 7, 769 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 18 üstünde . İşlem hacmi 61, 456.00 milyon TL de
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16:28TURSG
Yüzde 6.26 oranında artışla 36.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 706, 718 adet işlem
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16:27BSOKE
Yüzde 8.70 oranında artışla 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 257, 069 adet işlem