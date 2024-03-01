***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
01.03.2024 11:26
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253423
BIST
'
13:239.172
En Düşük
|Değişim
|: -0,24%
|| -21,99
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.157
En Yüksek
9.227
13:2331,3408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1073
|Açılış
|: 31,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
13:2333,9010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0343
|Açılış
|: 33,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,9843
En Düşük
33,7387
13:232.065,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 12,23
|Açılış
|: 2.065,09
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.065,54
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler13:00
|VKING
|37,84
|42.843.108
|% 10,00
|
|LMKDC
|31,52
|1.632.552.207
|% 9,98
|
|ERCB
|222,70
|341.003.671
|% 9,98
|
|ATEKS
|189,50
|45.007.918
|% 9,98
|
|PATEK
|132,40
|611.018.620
|% 9,97
|
|ALCTL
|134,90
|422.005.529
|% -9,95
|
|ERSU
|31,78
|42.744.525
|% -7,08
|
|ISGSY
|28,90
|64.938.528
|% -5,86
|
|KTLEV
|111,90
|290.565.607
|% -5,81
|
|KCAER
|56,10
|1.368.280.645
|% -4,83
|
|EREGL
|46,12
|3.884.209.414
|% 1,32
|
|GUBRF
|204,10
|3.141.993.233
|% 1,74
|
|REEDR
|72,75
|3.065.885.010
|% 5,13
|
|KONTR
|304,25
|2.926.547.243
|% 6,01
|
|THYAO
|279,75
|2.569.737.055
|% -0,71
|
|EREGL
|46,12
|3.884.209.414
|% 1,32
|
|AKFGY
|2,57
|182.620.062
|% 2,39
|
|EKGYO
|11,18
|770.916.437
|% 0,72
|
|CEMAS
|5,18
|335.688.906
|% 1,77
|
|ZOREN
|5,61
|354.416.556
|% -0,53
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3310
|31,3397
|% 0,34
|
|Euro
|33,8880
|33,8997
|% 0,10
|
|Sterlin
|39,4514
|39,6492
|% 0,36
|
|Frank
|35,2524
|35,4648
|% 0,21
|
|Riyal
|8,3288
|8,3706
|% 0,31
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,63
|22,66
|% 0,66
|
|Platin
|872,94
|874,45
|% 0,66
|
|Paladyum
|941,40
|946,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,73
|82,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.046,36
|2.046,67
|% 0,66
|