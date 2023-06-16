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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

16.06.2023 14:09
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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İzahname Değişikliği Duyuru Metni




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159401


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YKSLN 10,69 72.711.545 % 9,98  
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14:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.964 1.965 6,57  
Altın Gr. 1.495 1.496 6,19  
Cumhuriyet 9.870 10.019 95,00  
Tam 9.821 10.088 101,37  
Yarım 4.815 4.897 13,00  
Çeyrek 2.408 2.448 6,00  
Gümüş.Ons 23,99 24,01 0,10  
Gümüş Gr. 18,27 18,29 0,11  
B. Petrol 75,61 75,61 -0,06  
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