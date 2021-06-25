***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
25.06.2021 10:16
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944072
BIST
13:081.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,68
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.402
13:088,6819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0268
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6778
13:0810,3728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0331
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4087
En Düşük
10,3697
13:08498,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,06
|Açılış
|: 498,11
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
498,93
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler13:06
|ALKA
|16,50
|4.474.927
|% 10,00
|
|TKURU
|224,00
|7.606.275
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|5.764.819
|% 9,97
|
|DENGE
|3,75
|1.045.294
|% 9,97
|
|BAGFS
|19,23
|3.695.756
|% 9,95
|
|CEOEM
|12,15
|31.284.723
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,96
|44.452.952
|% -8,17
|
|SNKRN
|26,80
|222.857
|% -7,20
|
|QNBFB
|43,02
|21.639
|% -6,36
|
|SUMAS
|54,50
|56.721
|% -6,03
|
|THYAO
|14,39
|387.080.125
|% -1,51
|
|GARAN
|8,32
|314.562.264
|% -0,24
|
|KRDMD
|6,75
|285.710.209
|% 0,60
|
|FENER
|39,12
|270.286.799
|% 0,82
|
|VAKFN
|12,77
|254.563.720
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,09
|149.255.344
|% -1,42
|
|YKBNK
|2,23
|143.299.508
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,75
|285.710.209
|% 0,60
|
|PETKM
|5,48
|210.643.055
|% 0,74
|
|GARAN
|8,32
|314.562.264
|% -0,24
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6823
|8,6845
|% -0,28
|
|Euro
|10,3716
|10,3764
|% -0,28
|
|Sterlin
|12,0460
|12,1064
|% -0,37
|
|Frank
|9,4426
|9,4995
|% -0,06
|
|Riyal
|2,3106
|2,3222
|% -0,20
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,79
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,02
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-2,00
|
|Tam
|3.283
|3.366
|-5,06
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|-2,44
|
|Çeyrek
|796
|814
|-1,22
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,05
|
|B. Petrol
|75,33
|75,33
|-0,23
|