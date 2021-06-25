***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
25.06.2021 10:08
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944069
BIST
11:041.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,16
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.404
11:048,6973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0114
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6813
11:0410,3964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0095
|Açılış
|: 10,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4087
En Düşük
10,3697
11:04498,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,77
|Açılış
|: 498,82
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
498,93
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler11:04
|ALKA
|16,50
|3.482.617
|% 10,00
|
|NIBAS
|13,12
|5.035.767
|% 9,97
|
|TKURU
|224,00
|7.124.003
|% 9,97
|
|BAGFS
|19,23
|2.625.145
|% 9,95
|
|DENGE
|3,74
|551.242
|% 9,68
|
|CEOEM
|12,15
|30.725.458
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,90
|27.011.301
|% -9,09
|
|QNBFB
|43,02
|21.639
|% -6,36
|
|VAKFN
|12,00
|85.845.245
|% -6,10
|
|BERA
|13,43
|46.284.488
|% -4,68
|
|THYAO
|14,48
|225.206.294
|% -0,89
|
|GARAN
|8,35
|191.726.616
|% 0,12
|
|KRDMD
|6,78
|158.687.791
|% 1,04
|
|FENER
|40,36
|139.818.731
|% 4,02
|
|EKGYO
|2,10
|134.692.219
|% -0,94
|
|EKGYO
|2,10
|134.692.219
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,23
|119.948.807
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,78
|158.687.791
|% 1,04
|
|GARAN
|8,35
|191.726.616
|% 0,12
|
|PETKM
|5,49
|100.880.351
|% 0,92
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6953
|8,6973
|% -0,13
|
|Euro
|10,3910
|10,3964
|% -0,09
|
|Sterlin
|12,0633
|12,1238
|% -0,22
|
|Frank
|9,4463
|9,5032
|% -0,03
|
|Riyal
|2,3128
|2,3244
|% -0,11
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,62
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.352
|10,00
|
|Tam
|3.286
|3.371
|11,35
|
|Yarım
|1.588
|1.631
|5,48
|
|Çeyrek
|797
|815
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,21
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|75,78
|75,78
|0,22
|