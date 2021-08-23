***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.08.2021 08:57
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959921
BIST
13:131.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 15,22
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.461
En Düşük
1.454
13:138,4771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0075
|Açılış
|: 8,4680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4467
13:139,9417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0021
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
13:13487,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,06
|Açılış
|: 487,07
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
488,48
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler13:13
|BRLSM
|11,01
|556.300.341
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.212.761
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|149.083.115
|% 9,98
|
|AGYO
|4,97
|31.603.341
|% 9,96
|
|VESBE
|51,70
|153.412.377
|% 9,95
|
|PENTA
|86,40
|7.228.103
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|176.720
|% -8,26
|
|EUKYO
|6,35
|3.574.444
|% -8,10
|
|UFUK
|20,90
|555.057
|% -6,28
|
|DAGI
|3,88
|9.048.442
|% -5,13
|
|BRLSM
|11,01
|556.300.341
|% 9,99
|
|GARAN
|9,48
|511.063.190
|% 1,17
|
|SISE
|8,89
|501.584.967
|% 2,18
|
|SASA
|28,30
|444.115.369
|% 1,43
|
|THYAO
|12,46
|337.190.137
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,72
|334.843.557
|% 2,33
|
|SISE
|8,89
|501.584.967
|% 2,18
|
|PETKM
|6,06
|333.400.557
|% 1,85
|
|GARAN
|9,48
|511.063.190
|% 1,17
|
|BRLSM
|11,01
|556.300.341
|% 9,99
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4745
|8,4771
|% -0,09
|
|Euro
|9,9379
|9,9417
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,5448
|11,6027
|% 0,19
|
|Frank
|9,2025
|9,2580
|% -0,13
|
|Riyal
|2,2525
|2,2638
|% -0,14
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|7,12
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,68
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|1,00
|
|Tam
|3.212
|3.293
|0,28
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|0,13
|
|Çeyrek
|779
|796
|0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,09
|
|B. Petrol
|66,78
|66,78
|2,03
|