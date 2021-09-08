***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.09.2021 14:58
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962595
BIST
14:201.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,33
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.443
En Düşük
1.428
14:208,4676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0054
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4527
14:2010,0364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0197
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
14:20489,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,48
|Açılış
|: 489,22
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,12
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler14:18
|ORCAY
|14,33
|157.861.901
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.655.629
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.133.536
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.093.345
|% 9,92
|
|KENT
|207,00
|963.859
|% 8,95
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|BURCE
|22,72
|23.296.579
|% -3,48
|
|GARAN
|9,46
|970.109.731
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,52
|433.764.301
|% -0,40
|
|KRDMD
|7,30
|327.299.933
|% 0,55
|
|THYAO
|12,47
|311.860.424
|% 0,40
|
|HALKB
|4,77
|298.593.238
|% 2,14
|
|YKBNK
|2,52
|433.764.301
|% -0,40
|
|GARAN
|9,46
|970.109.731
|% 0,53
|
|HALKB
|4,77
|298.593.238
|% 2,14
|
|IHLAS
|0,60
|30.247.942
|% -1,64
|
|KRDMD
|7,30
|327.299.933
|% 0,55
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4654
|8,4676
|% 0,06
|
|Euro
|10,0285
|10,0364
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,6615
|11,7199
|% 0,40
|
|Frank
|9,1708
|9,2260
|% 0,37
|
|Riyal
|2,2505
|2,2618
|% 0,08
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|7,93
|
|Altın Gr.
|488
|489
|1,83
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|16,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|14,24
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|6,89
|
|Çeyrek
|781
|798
|3,44
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,06
|
|B. Petrol
|72,93
|72,93
|0,33
|