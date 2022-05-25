***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
25.05.2022 14:16
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032314
BIST
14:412.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 11,76
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.398
En Düşük
2.384
14:4116,3109
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,2351
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3543
En Düşük
16,0430
14:4117,4008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1042
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4668
En Düşük
17,2406
14:41972,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,88
|Açılış
|: 972,12
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler14:41
|DAGHL
|27,06
|5.019.855
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|536.592.195
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|54.070.501
|% 9,97
|
|MZHLD
|57,45
|8.747.277
|% 9,95
|
|ALKA
|39,34
|37.653.875
|% 9,95
|
|MEPET
|4,07
|23.104.093
|% -9,96
|
|SELVA
|8,59
|24.576.505
|% -8,62
|
|NUGYO
|5,74
|44.259.317
|% -6,36
|
|DOGUB
|4,48
|22.452.503
|% -5,68
|
|FENER
|43,30
|212.939.922
|% -5,66
|
|SISE
|20,44
|1.910.547.730
|% 3,13
|
|THYAO
|41,86
|1.535.063.397
|% -0,71
|
|GARAN
|14,53
|1.332.014.291
|% -1,88
|
|ASELS
|23,64
|1.144.062.046
|% 2,52
|
|SAHOL
|19,75
|714.265.830
|% 0,25
|
|SISE
|20,44
|1.910.547.730
|% 3,13
|
|GARAN
|14,53
|1.332.014.291
|% -1,88
|
|EKGYO
|2,56
|220.622.192
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,36
|338.325.572
|% -0,46
|
|KARSN
|5,81
|360.721.228
|% -0,85
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3044
|16,3109
|% 1,46
|
|Euro
|17,3809
|17,4008
|% 0,60
|
|Sterlin
|20,2923
|20,3940
|% 0,86
|
|Frank
|16,8577
|16,9592
|% 0,99
|
|Riyal
|4,3320
|4,3537
|% 1,23
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-10,73
|
|Altın Gr.
|973
|973
|6,63
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.574
|67,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|62,93
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|30,44
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|15,22
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,81
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,03
|
Seans Raporu
14:41
daha fazla
-
14:56XU100
Endeks 2, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 17, 509.00 milyon TL de
-
14:55TIRE
Yüzde 4.23 oranında artışla 17.97 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 444, 325 adet işlem
-
14:54ESCOM
Yüzde 4.41 oranında artışla 13.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 685, 817 adet işlem
-
14:52VERUS
Yüzde 9.16 oranında artışla 61.95 lira fiyatla işlem gören hissede 567, 865 adet işlem
-
14:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 22 artarak (% 0.62 ) 2, 138