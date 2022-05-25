***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
25.05.2022 14:16
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032315
BIST
14:102.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 13,49
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.398
En Düşük
2.384
14:1016,3356
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2598
|Açılış
|: 16,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3543
En Düşük
16,0430
14:1017,4265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1299
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4668
En Düşük
17,2406
14:10972,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,28
|Açılış
|: 972,52
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler14:10
|DAGHL
|27,06
|4.982.431
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|536.166.180
|% 9,98
|
|ALKA
|39,34
|37.447.813
|% 9,95
|
|MZHLD
|57,45
|8.262.123
|% 9,95
|
|GZNMI
|31,76
|52.937.340
|% 9,90
|
|MEPET
|4,07
|22.757.089
|% -9,96
|
|SELVA
|8,52
|23.959.250
|% -9,36
|
|NUGYO
|5,76
|35.884.509
|% -6,04
|
|DOGUB
|4,49
|21.984.878
|% -5,47
|
|FENER
|43,52
|160.263.857
|% -5,19
|
|SISE
|20,42
|1.861.197.030
|% 3,03
|
|THYAO
|42,14
|1.364.336.625
|% -0,05
|
|GARAN
|14,57
|1.203.592.157
|% -1,61
|
|ASELS
|23,68
|1.095.904.001
|% 2,69
|
|HEKTS
|29,44
|682.231.345
|% -1,21
|
|SISE
|20,42
|1.861.197.030
|% 3,03
|
|EKGYO
|2,56
|219.585.825
|% 0,00
|
|GARAN
|14,57
|1.203.592.157
|% -1,61
|
|YKBNK
|4,35
|323.539.443
|% -0,68
|
|DOHOL
|3,64
|209.777.642
|% 0,28
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3088
|16,3356
|% 1,62
|
|Euro
|17,3978
|17,4265
|% 0,75
|
|Sterlin
|20,3573
|20,4594
|% 1,18
|
|Frank
|16,8797
|16,9814
|% 1,12
|
|Riyal
|4,3434
|4,3652
|% 1,50
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-11,05
|
|Altın Gr.
|972
|972
|6,14
|
|Cumhuriyet
|6.462
|6.560
|53,00
|
|Tam
|6.431
|6.593
|52,95
|
|Yarım
|3.108
|3.189
|25,61
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|12,81
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,86
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,31
|
Seans Raporu
14:10
daha fazla
-
14:25OLMK
Yüzde 6.87 oranında artışla 10.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 672, 724 adet işlem
-
14:24METUR
Yüzde 6.76 oranında artışla 3.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 734, 266 adet işlem
-
14:23ORCAY
Yüzde 4.40 oranında artışla 20.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 244, 173 adet işlem
-
14:22CIMSA
Yüzde 4.80 oranında artışla 31.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 730, 504 adet işlem
-
14:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, SISE, ASELS