***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.01.2023 13:43
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.01.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-31876 sayılı yazısı ile kurulan fona ilişkin İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102954
BIST
15:015.386
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 71,29
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
15:0118,7972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0297
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
15:0120,3584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0976
|Açılış
|: 20,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
15:011.157,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,66
|Açılış
|: 1.157,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.158,31
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler14:59
|DURDO
|48,64
|22.319.129
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.491.307
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.203.889
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|21.004.316
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|28.692.309
|% 9,96
|
|VKING
|32,34
|1.216.998
|% -9,97
|
|UMPAS
|4,66
|823.846
|% -9,86
|
|DIRIT
|6,20
|157.737
|% -6,06
|
|KENT
|200,20
|1.030.184
|% -5,74
|
|YONGA
|32,52
|214.026
|% -5,63
|
|THYAO
|149,40
|10.202.602.496
|% 1,36
|
|ASELS
|63,40
|6.856.410.444
|% 7,64
|
|EREGL
|41,04
|6.366.705.520
|% 0,34
|
|KOZAL
|578,10
|4.220.866.022
|% 3,94
|
|TUPRS
|588,60
|3.418.452.454
|% 3,34
|
|PRDGS
|10,32
|246.255.581
|% 9,90
|
|IHLGM
|1,12
|23.770.947
|% 0,00
|
|SEGYO
|2,52
|50.392.357
|% 0,40
|
|ENJSA
|34,98
|652.205.090
|% 1,04
|
|FORMT
|1,92
|34.694.162
|% -1,03
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7916
|18,7968
|% 0,16
|
|Euro
|20,3450
|20,3538
|% 0,46
|
|Sterlin
|23,1986
|23,3150
|% 0,94
|
|Frank
|20,5044
|20,6279
|% 1,12
|
|Riyal
|4,9879
|5,0129
|% 0,10
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|6,06
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|4,89
|
|Cumhuriyet
|7.816
|7.934
|9,00
|
|Tam
|7.856
|7.906
|22,00
|
|Yarım
|3.828
|3.869
|11,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.934
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|14,62
|14,65
|0,20
|
|B. Petrol
|87,33
|87,33
|1,41
|
Seans Raporu
14:59
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