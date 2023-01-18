***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.01.2023 13:43
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.01.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-31876 sayılı yazısı ile kurulan fona ilişkin İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102956
BIST
13:485.368
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 53,37
|Açılış
|: 5.337
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|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
13:4818,7961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0286
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
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18,8085
En Düşük
18,6816
13:4820,4047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1439
|Açılış
|: 20,6900
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|Önceki Kapanış
|: 20,6500
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20,4404
En Düşük
20,1554
13:481.156,46
En Yüksek
|Değişim
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|| 4,32
|Açılış
|: 1.156,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.157,86
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler13:48
|DURDO
|48,64
|22.029.283
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.420.897
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.010.405
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|20.940.551
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|27.545.998
|% 9,96
|
|OTTO
|90,90
|35.996
|% -7,24
|
|BALAT
|21,70
|771.669
|% -7,11
|
|ISKPL
|6,47
|20.471.079
|% -4,99
|
|UMPAS
|4,93
|393.429
|% -4,64
|
|KENT
|205,10
|431.386
|% -3,44
|
|THYAO
|148,40
|9.030.758.155
|% 0,68
|
|ASELS
|63,60
|6.277.987.548
|% 7,98
|
|EREGL
|40,94
|5.876.978.589
|% 0,10
|
|KOZAL
|575,00
|3.636.036.985
|% 3,38
|
|KRDMD
|19,36
|2.774.838.450
|% -1,22
|
|EKGYO
|8,48
|2.379.614.170
|% -1,28
|
|YKBNK
|9,83
|1.806.375.316
|% 0,41
|
|PETKM
|18,40
|2.762.275.012
|% -0,11
|
|SKBNK
|2,88
|418.217.585
|% 2,13
|
|EREGL
|40,94
|5.876.978.589
|% 0,10
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7913
|18,7961
|% 0,15
|
|Euro
|20,3915
|20,4047
|% 0,71
|
|Sterlin
|23,1265
|23,2425
|% 0,62
|
|Frank
|20,4966
|20,6200
|% 1,08
|
|Riyal
|4,9886
|5,0136
|% 0,11
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|4,55
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.156
|3,67
|
|Cumhuriyet
|7.814
|7.932
|7,00
|
|Tam
|7.853
|7.906
|22,00
|
|Yarım
|3.827
|3.868
|10,00
|
|Çeyrek
|1.919
|1.934
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,24
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|14,59
|14,61
|0,16
|
|B. Petrol
|87,08
|87,08
|1,16
|