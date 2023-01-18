***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 16.01.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-31876 sayılı yazısı ile kurulan fona ilişkin İzahnamehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102956BIST